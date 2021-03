Consultorio de Vivienda: "Si se rompe la lavadora, ¿quién paga la reparación o compra una nueva, inquilino o dueño?

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Humedad por la lluvia, ¿quién paga

PREGUNTA Me dispongo a comprar una vivienda proveniente de un banco. Hice la visita a la propiedad hace unos días y me he dado cuenta de que en el techo hay varias humedades. El piso se encuentra en la ultima planta (no hay vecinos arriba) por lo que la humedad la provoca el agua de la lluvia.

¿A quién corresponde el arreglo de las humedades? ¿Al seguro de la comunidad? ¿O me toca a mi?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si las humedades tienen su origen en la cubierta del edificio, dado su carácter de elemento común, debe asumir su reparación la comunidad.

Vecino ruidoso

PREGUNTA Buenos tarde, acabo de mudarme a un piso en propiedad y tengo un vecino ruidoso en la planta de arriba. Tiene, según él, un aparato de aire acondicionado muy ruidoso y que pone toda la noche. Obviamente este ruido del aire en la noche silenciosa no me deja dormir.

He pensando en comunicarme con él a través de una nota informativa del problema e igualmente enviarle una copia de la misma a la presidenta y la administradora. Espero que todo esto sea suficiente, pero si esto no le disuade ¿qué más podría hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, debe realizar una medición de ruidos mediante un sonómetro para corroborar si se superan los niveles sonoros permitidos en el ámbito doméstico en los distintos tramos horarios.

Además, deberá consultar lo que a este respecto señale la normativa municipal que suele estar recogida en una ordenanza municipal que regula, entre otras cosas, la contaminación acústica.

Si se superasen los niveles, puede denunciar los hechos ante el ayuntamiento.

Disfrute de patio comunitario

PREGUNTA ¿Hay normativas para el uso y disfrute de patios comunitarios? ¿Se puede exigir a la comunidad la limpieza de los patios que son exclusivos de los propietarios que solo tienen su uso y disfrute?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el patio solo lo utiliza un propietario al tener el acceso único desde su vivienda, está obligado a su conservación y mantenimiento, dentro del cual, se encuentra incluida su limpieza.

Pago de los electrodomésticos

PREGUNTA Cuando se rompe la lavadora, ¿quién tiene que pagar los gastos de reparación, inquilino o el dueño? Y si hay que comprar una nueva, ¿a quién corresponde?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Según el art. 21 de la LAU, serán a cargo del arrendador-dueño de la vivienda todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad salvo que el deterioro sea imputable al arrendatario o se trate de pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, en cuyo caso, deberá asumirlas el arrendatario.

En cuanto a la sustitución de la lavadora, como hemos dicho, salvo que se pruebe que se debe a un uso inadecuado del inquilino, debe asumir el pago el arrendador.