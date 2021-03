Ferit un treballador en patir una caiguda de diversos metres en la central elèctrica de Xestalgar

El succés s'ha registrat minuts abans de les 9.00 hores per causes no precisades. L'operari ha patit una caiguda d'entre tres i quatre metres, segons les informacions facilitades. Fins al lloc del sinistre, el Consorci ha mobilitzat dotacions de bombers de l'Eliana i Xiva, amb el sergent de Paterna.

Els bombers han actuat per a col·laborar amb els equips sanitaris desplaçats a la zona. El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i un helicòpter medicalitzat de la Generalitat. Els servicis mèdics han assistit el ferit, de 59 anys, el qual presentava politraumatisme i, després de ser estabilitzat, ha sigut evacuat a la Fe en la SAMU aèria.