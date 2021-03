El periodista Juan José Montes pregonará la Semana Santa de Badajoz, que se celebrará en la Catedral en formato mixto

El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso; el presidente de la Agrupación de hermandades y cofradías, Cayetano Barriga, y la concejala de Cultura, Paloma Morcillo han presentado este lunes este pregón y al pregonero en rueda de prensa, en la que Montes ha adelantado que hará un reconocimiento a quienes han estado en "primera fila" durante el confinamiento del pasado año debido a la pandemia de la Covid-19.

Morcillo ha señalado al respecto que se da la circunstancia de que Montes iba a ser el pregonero de la Semana Santa 2020, pero que debido a la pandemia el pregón se suspendió y este 2021 tienen la "suerte" de presentarle de nuevo.

En un sentido similar, Cayetano Barriga ha apuntillado que en 2020 ya realizaron la presentación del pregonero y del pregón, pero que las circunstancias les impidieron celebrarlo y "abrir esa puerta" a la Semana Santa que es el pregón oficial de dicha celebración, por lo que este año vuelven a contar con Juan José Montes, "muy vinculado" tanto a nivel profesional como personal con la Pasión de Badajoz.

Sobre el pregón, Barriga ha avanzado que este año volverán a celebrarlo con la estructura habitual, "observando muy escrupulosamente las medidas sanitarias vigentes en el momento" y "sobre todo" respetando los aforos y la distancia de seguridad recomendadas, en un acto que se desarrollará el 20 de marzo a las 20,30 horas en la Catedral, precedido por una eucaristía a las 20,00 horas.

Al mismo tiempo, ha señalado, será retransmitido por el canal de la Archidiócesis en directo y también será grabado para, con posterioridad, colgarlo en la página web del ayuntamiento y en la oficial de la Semana Santa, a la vez que ha comentado que Montes estará presentado por su mujer, la también periodista Rosana Bermejo.

LA SEMANA SANTA DE UN AÑO "ESPECIAL"

Por su parte, Francisco Javier Fragoso ha considerado que "posiblemente no habría nadie mejor que él para poder pregonar y, por lo tanto, abrirnos esa puerta a esta Semana Santa tan especial que se va a celebrar este año", ha valorado, para citar su trabajo como delegado diocesano de Medios de Comunicación, por lo que podrá transmitir la parte "esencial" de esta celebración.

Una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que "posiblemente sea la más íntima de los últimos años", ha continuado, dado que en la misma todos aquellos que la viven, sienten y participan en ella, entre los que se ha contado, se ven "obligados" por la pandemia a renunciar a la expresión pública "más importante", como los desfiles procesionales en la calle.

No obstante, y como ha avanzó el alcalde el pasado viernes en la presentación del cartel de la Semana Santa de Badajoz, sí va a haber una actividad "incesante" por parte de las hermandades, cofradías o de la agrupación de costaleros, que han hecho un "esfuerzo muy importante con otra forma de vivirla que no sea procesionar en la calle" para transmitir a los vecinos, a quienes viven la Semana Santa desde la fe o quienes quieren admirar las "joyas" culturales o patrimoniales que esta "atesora", y que "también se pueda vivir esta semana de Pasión".

RECONOCIMIENTO A LA "PRIMERA FILA"

Juan José Montes ha agradecido las palabras de Fragoso y a la agrupación de hermandades y cofradías por contar con él para el pregón de 2020, que no pudo tener lugar, y en el de 2021 que será "diferente" como también lo es el espacio en el que lo pronunciará, la Catedral en lugar de en el Teatro López de Ayala y sobre lo cual ha expuesto que es un "marco privilegiado".

En esta ocasión, ha adelantado, además de pregonar la Semana Santa quiere tener un reconocimiento a todas esas personas que han estado "en primera fila cuando todos estábamos encerrados en casa debido al coronavirus" en este pregón en formato mixto, tanto presencial como virtual.

En relación a la Semana Santa y a preguntas de los periodistas por un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid que propone retrasarla tres semanas para que sea "más segura" con más gente vacunada contra la Covid-19, tanto Fragoso, como Barriga y Montes han coincidido en que la Semana Santa no se puede retrasar en el tiempo.

Así, el regidor ha comentado que, teniendo en cuenta que las archidiócesis extremeñas ya han anunciado que este año no habrá desfiles procesionales, "de lo que se puede estar hablando en todo caso es que pudiera ser más segura la movilidad de vacaciones", acerca de lo cual ha expuesto que "la Semana Santa es cuando es, es cuando toca y tiene su sentido en las raíces que la expresan y representan" y que se podría plantear "otro tipo de Semana Santa si lo que se quiere es que la gente se pueda mover", pero "todo apunta" a que serían "futuribles difícilmente garantizables".

De este modo y dado que acaba de salir de la tercera ola, la "más cruenta de todas", y con "miedo" a que haya una cuarta, ha sostenido que "plantear si hay que tener una semana blanca para movernos en conceptos normales de vacaciones, partiendo de que desfiles procesionales no va a haber" y dado que "la semana de Pasión no se puede vivir cuando se antoje, sino cuando corresponde", cree que la citada propuesta "no tendría mucho sentido", además de insistir en transmitir a la gente que hay que moverse "con mucha responsabilidad".

En la misma línea, Montes ha matizado que hay fechas que se pueden cambiar en el calendario pero otras "estables", como la Semana Santa, que varía de la primera luna llena de la primavera; mientras que Barriga ha compartido que dicha celebración "es cuando es" y que si algo ha enseñado este virus es que "muy poco predecible en el corto plazo": "tres semanas no significarían absolutamente nada a la hora de planificar la Semana Santa, independientemente de que la Semana Santa es inamovible".