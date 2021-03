Estos son los mejores y los peores 'looks' que vimos en la alfombra roja más atípica de los Globos de Oro 2021

En la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo se celebraron los Globos de Oro 2021 en el icónico hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, donde históricamente se han entregado estos premios, con conexiones a la Rainbow Room de Nueva York y a las casas de los premiados y nominados.

Las maestras de ceremonia han sido las únicas que han posado en la en la alfombra roja, aunque desde diferentes escenarios: Amy Poehler desde los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York. Aunque esto no nos ha impedido disfrutar de los grandes looks de nuestras estrellas favoritas.

Mejores 'looks' de la noche

Anya Taylor-Joy, además de ganar el Globo de Oro a mejor actriz de serie por Gambito de dama, también se fue con el premio de mejor vestida de la noche. Con un impresionante vestido verde esmeralda de Dior,stilletos a juego y una melena platino XXL, la actriz nos regaló un estilismo de infarto.

Amanda Seyfried nos sorprendió desde su casa con un espectacular vestido en color coral de Oscar de la Rentacon espalda al aire, corte estilo sirena y una banda de flores sobre el escote que le cubrían también parte de los brazos.

Elle Fanning nos regaló un look de auténtica princesa con un vestido en azul turquesa, creado solo para ella, firmado por Gucci. Al más puro estilo de La bella durmiente, la pieza estaba compuesta por un escote en V, tirantes joyas de uno de los cuales colgaba una glamurosa tela y, por último, una larga cola que terminaba de añadirle el toque de cuento de hadas.

Kaley Cuoco también apostó por un vestido de Oscar de la Renta de corte princesa en plateado de escote corazón y con detalles de pedrería que incluso Elsa, nuestra protagonista de Frozen, se podría. A este lo acompañó con joyas de Harry Winston y zapatos de Stuart Weitzman.

Sarah Paulson llevó un total look de Prada (yeso de color lavanda del brazo incluido) con un vestido negro hecho a medida de silueta retro, con hombros descubiertos, aplicaciones del mismo color y el cinto característico de las últimas colecciones de Prada con Miuccia y Raf Simons.

Al parecer, la interprete de Ratchedsufrió un accidente justo antes de los Globos de Oro en el que se rompió su brazo derecho, como mostró ella misma a través de las historias de Instagram.

La italiana Laura Pausinise hizo con el Globo de Oro a mejor canción con un diseño rojo de Valentino estilo camisero de manga larga, siendo una apuesta segura aunque muy elegante.

Gillian Anderson bajó del Olimpo (perrito incluido) con un espectacular look que Dior presentó en la Semana de la Moda de París este mismo año. La actriz lució un vestido en tonos tierra y dorados, de escote halter, corte imperio y un gran adorno redondo verde y dorado en el pecho.

Laverne Cox es la tercera mujer en formar la Santa Trinidad LGTB de la noche junto con Sarah Paulson y Gillian Anderson. La actriz llevó un vestido color carmín de Thai Nguyen Atelier hecho a medida y acompañado con joyas de Dena Kemp.

Rosamund Pike fue una de las que puso el toque diferente a la noche acudiendo a la cita virtual de los Globos de Oro con un vestido de capas y capas de tul rojo, con detalles en negro, de tirantes y corte imperio firmado por Molly Goddard.

Catherine Zeta-Jones sabe que los clásicos nunca fallan y para esta ocasión escogió un vestido de Dolce & Gabbana negro con hombros descubiertos gracias al escote barco y una sugerente apertura lateral que dejaba a la vista sus piernas.

Otra actriz que nos deslumbró fue Sofia Carson con un vestido de Giambattista Valli de su colección de Alta Costura del 2018 en color rosa champagne, que venía adornado por una espectacular capa XXL que dejó a todo el mundo anonadado.

Espectacular, como siempre, Jane Fonda recogió presencialmente el premio Cecil B. De Mille a toda una carrera con un traje vintage en color crema de Richard Tyler y luciendo sus reivindicativas canas.

La actriz, además, dio un emotivo discurso en el que invitaba a Hollywood a "dar la oportunidad" a las voces diversas "de que sus historias se oigan y se vean".

Los mayores patinazos

Este año no ha habido muchos looks desacertados, pero sin embargo tenemos que meter a Gal Gadot en esta lista. Aunque la actriz lució un mini vestido blanco de Givenchy, esta pieza no le permitió brillar como en otras ocasiones ni la hizo destacar para bien entre sus compañeras.

Es posible que sea por la postura, por el ángulo de la cámara o porque los fotógrafos no la pillaron en un buen momento, pero el vestido plateado y rosa de Temperley London que llevó Bryce Dallas Howard no le favorecía demasiado.

La cómica Kristen Wiig acudió a la alfombra roja con un mini vestido de Prada en color menta que al público no le hizo ninguna gracia. Aunque defendió la prenda muy bien gracias a las joyas de Harry Winston y los zapatos de Aquazzura, el vestido en A con esoslazos justo debajo del pecho era muy difícil de llevar.

Amy Poehler fue una de las presentadoras de la gala, sin embargo su look no acabó de encajar. Para la ocasión, la actriz apostó todo a las lentejuelas negras de Moschino, pero por desgracia, el vestido no nos termina de convencer.