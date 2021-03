Cvirus.- Ribó advoca per decidir si hi haurà Falles quan estiga vacunada "la majoria de la població"

Així s'ha pronunciat el primer edil aquest dilluns en declaracions als mitjans, on ha considerat que la millora de les xifres de coronavirus "ni acosta ni allunya" les celebracions.

En aquest sentit, ha insistit que en el primer semestre "no hi haurà Falles", i que "el que acosta les dates d'una possible celebració és la vacunació massiva de la ciutadania", la qual cosa ha considerat el "paràmetre fonamental".

Preguntat sobre si és optimista respecte al segon semestre, ha dit que sí, encara que en aquell moment hi haurà un percentatge de vacunació que "no pot determinar", però que demana que siga "el més ampli possible".