Pamplona dedica placas a las víctimas de ETA Joaquín Imaz, Carlos Sanz, Alfredo Aguirre y Francisco Miguel.

Un acto en cada uno de esos lugares, con presencia de familiares de las cuatro víctimas, ha servido como homenaje, reconocimiento y dignificación de su memoria. Durante este mes de marzo y el próximo mes de abril se colocarán más placas en los distintos lugares en los que ETA asesinó en Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) firmaron en septiembre del año pasado un convenio de colaboración para llevar a cabo esta iniciativa.

Este lunes,el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el presidente de ANVITE, José Ignacio Toca, han participado en los actos institucionales de colocación de estas primeras placas que han tenido lugar en tres lugares en los que ETA atentó mortalmente.

A esos actos han asistido también otras autoridades como el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. También han asistido representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo de EH Bildu.

Asimismo, han participado mandos de la Policía Nacional, la Policía Foral, la Guardia Civil, el Ejército y la Policía Municipal de Pamplona.

Por último, han asistido representantes de asociaciones ciudadanas y de víctimas como la Fundación Tomás Caballero, la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Vecinos de Paz o Libertad Ya.

La primera placa se ha colocado en el lugar en el que el 26 de noviembre de 1977 ETA asesinó a su primera víctima en Pamplona. El comandante jefe de la Infantería Armada, Joaquín Imaz, fue tiroteado cuando se dirigía a su coche, aparcado en la Plaza de Toros. En la calle Arrieta, frente al número 11, una placa recuerda desde esta mañana ese asesinato.

Su hija, María del Carmen Imaz, ha dedicado unas palabras y ha recibido una réplica de esa placa. En su intervención, ha dado su agradecimiento "a todos aquellos que han hecho posible que el recuerdo de mi padre permanezca aquí". "Precisamente aquí, hace más de 43 años cayó asesinado por la espalda por miembros de la banda terrorista ETA, los mismos que hoy son los socios del Gobierno tanto foral como nacional. Qué pena Navarra, qué pena España, qué pena y qué vergüenza. En nuestras manos está cambiar esto, que los navarros volvamos a ser los que éramos, que recuperemos todo esto que nos están quitando, que estamos perdiendo. ¿Dónde ha quedado la Navarra que todos conocíamos? Pero está en nuestras manos cambiarlo, tanto aquí en Navarra como en el resto de nuestra preciosa y querida España. Que Dios nos ayude", ha señalado.

Por su parte, el presidente de ANVITE, José Ignacio Toca, ha destacado que "estas placas no solo cumplen la función de homenajear y recordar a las víctimas mortales de atentados de ETA en Pamplona, también en su conjunto tienen el cometido de recordarnos una época y unas circunstancias de nuestra historia reciente que algunos están empeñados en tratar de diluir". "No puede ser que unos olviden y que los más jóvenes incluso no lleguen a saber que ETA mató en las calles de sus ciudades y pueblos hasta hace escasos diez años", ha señalado.

Por eso, ha anunciado que iniciarán gestiones para que en el resto de municipios navarros en los que hubo atentados mortales de ETA se coloquen también placas en recuerdo de las víctimas.

El alcalde de Pamplona ha destacado que este es "el momento de recordar a las personas asesinadas por ETA y a sus familias", de las que ha destacado su "enorme dignidad". Además, ha recordado a las personas que en momento no pudieron recibir el reconocimiento que en la actualidad tienen y ha reclamada "verdad, memoria, dignidad y justicia" para las víctimas.

Después del acto en la calle Arrieta, los participantes se han traslado a la calle Juan de Labrit, 25, donde murió asesinado a tiros el 8 de octubre de 1979 el policía nacional Carlos Sanz Biurrun. Dos terroristas le dispararon varios tiros a bocajarro, poco antes de las tres de la tarde, cuando cerraba su vehículo tras haberlo aparcado en la zona.

La hermana de Carlos Sanz, Maria Sanz, ha dedicado unas palabras de agradecimiento y ha recibido también una réplica de la placa.

Por último, se ha recordado en la Bajada de Javier número 16 al joven de 13 años Alfredo Aguirre Belascoáin y al policía nacional Francisco Miguel Sánchez. Ambos murieron asesinados el 30 de mayo de 1985 tras explotar una bomba colocada en una bolsa de basura que se depositó junto al portal del edificio.

La hija de Francisco Miguel, Verónica Miguel, ha sido la que ha recibido la placa en honor a su padre, al que ha dedicado también unas breves palabras.

También han recibido la réplica de la placa Carmen Belascoáin, madre de Alfredo Aguirre, y Luis Aguirre, hermano de la víctima.

En las placas colocadas consta el nombre de la víctima y la leyenda "Fue asesinado (o asesinada) por la banda terrorista ETA el día (fecha del atentado). Verdad, memoria, dignidad y justicia".

En los tres actos, al igual que en los que llevarán a cabo durante los meses de marzo y abril, se ha realizado una ofrenda floral en honor de las víctimas y se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.