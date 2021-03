Así sonó la extraña versión que hizo Raphael del himno de Andalucía... ante la indignación de las redes sociales

Este 28 de febrero no solo ha estado marcado por la tradicional celebración del día de Andalucía, sino que también ha sido señalado por la actuación de Raphael, que interpretó la que ya es conocida como la versión más criticada del himno de Blas Infante, tras haber sido nombrado 'Hijo Predilecto' de la comunidad autónoma.

Justo antes del acto, el cantante ya admitió en una entrevista para Canal Sur que desconocía la letra de la canción y que había preparado la actuación un par de días antes “echando cuatro vistazos”.

Unos ensayos que, al parecer, no le sirvieron de mucho, pues el jienense no solo realizó cambios en las estrofas, sino que también modificó el ritmo de este icónico cántico, exagerando además un acento del que no había presumido en otras ocasiones.

🔴 El broche de oro al acto de Entrega de Medallas lo pone el Hijo Predilecto de Andalucía cantando su himno



🟢 CanalSur TV, CanalSur Radio, RAI y https://t.co/C4UvFRffLB



📲 #Raphael#28FCanalSur 💚🤍💚 #TúEresAndalucía

🌐 https://t.co/BNbp8urvKOpic.twitter.com/9o6VCiE80n — CanalSur (@canalsur) February 28, 2021

Tras haber sido nombrado como 'Hijo Predilecto', Raphael clausuró el acto de entrega de las Medallas de Andalucía cantando el himno a piano, sin dejar indiferente a los espectadores alterando frases como “sea por España y Andalucía libre. España y la libertad”. Insistiendo, de esta forma, en el verso más polémico para la izquierda andaluza, que normalmente sustituye “España” por “los pueblos”.

Los usuarios de Twitter sí que se han levantado ante esta actuación, que han comparado la escena con otras interpretaciones del cántico como las de Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat, India Martínez o el grupo de rock Reincidentes.

Importantes personalidades también se han manifestado tras escuchar esta versión "excepcional", incluso llegando a acusar al cantante de "ejecutar" al himno de Andalucía.

Se podría decir, en rigor, que Raphael ha ejecutado el himno de Andalucía. — @FelipeAlcarazM (@FelipeAlcarazM) February 28, 2021

Raphael ha logrado algo también excepcional: la peor versión ever del himno de Andalucía... https://t.co/UHXMjTT0UT — Teodoro León Gross (@teoleongross) February 28, 2021

Desde luego, Raphael ha conseguido abrir un debate en las redes sociales, recibiendo también el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que subrayó lo emotivo de escuchar al intérprete.

Sentimiento y corazón. Ha sido emotivo escuchar a @RAPHAELartista cantando el Himno de #Andalucía en este #28F. Gracias y enhorabuena, maestro! pic.twitter.com/kTejSRFtwk — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 28, 2021

La letra original del himno de Andalucía

La bandera blanca y verde

vuelve, tras siglos de guerra,

a decir paz y esperanza,

bajo el sol de nuestra tierra.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad!

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos

hombres de luz, que a los hombres,

alma de hombres les dimos.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad!