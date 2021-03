Cvirus.- Més de 4.000 propostes de sanció en l'últim cap de setmana de tancament perimetral a la Comunitat

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han donat per finalitzat a les 6 hores d'aquest dilluns el dispositiu de vigilància en vies secundàries i principals per a assegurar el tancament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana acordat per la Generalitat.

A nivell autonòmic, la Policia ha registrat fins a ahir, a les 22 hores, 3.968 propostes de sanció per incomplir la normativa Covid-19. Les dades són superiors a les de la setmana passada. En concret, el cap de setmana passat, les propostes de sanció van arribar a 3.471, 497 menys que aquesta setmana. Per tant, l'increment se situa entorn del 14,3% respecte al nombre de sancions comptabilitzades la setmana passada.

Així, a València capital hi ha hagut 192 vehicles rebutjats, tres detinguts i 506 propostes de sanció; a Gandia, 349 vehicles i 363 sancions; a Paterna, 132 vehicles i 152 propostes; a Sagunt, 44 vehicles i 49 sancions; a Torrent, 230 vehicles rebutjats i 161 sancions; a Alacant, 424 vehicles, 11 detinguts i 878 propostes; a Alcoi, 52 vehicles i 155 sancions; a Benidorm, 255 vehicles i 320 propostes; a Elx, 233 vehicles, dos detinguts i 418 propostes; a Elda-Petrer, 130 vehicles, tres arrestats i 404 propostes; a Oriola, 30 vehicles i 276 propostes; a Castelló, 42 vehicles, un arrestats i 230 propostes; i a Vila-real, 23 vehicles i 56 propostes de sanció.

Mentre, pel que fa a actuacions de la Guàrdia Civil, amb menys competències en les ciutats confinades, s'han comptabilitzat altres 72 propostes de sanció.

El treball de l'Institut Armat s'ha centrat a vigilar el compliment de la normativa a Torrevella, Sant Vicent del Raspeig i partides rurals d'Alacant, Elx i Oriola. Durant el cinqué cap de setmana han intervingut en el dispositiu 225 guàrdies civils i 223 policies locals, s'han efectuat 224 dispositius de verificació de persones i vehicles; i s'han controlat 13.874 vehicles i 18.708 persones.