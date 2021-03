El xicotet comerç valencià confia en un 'Pla Resistir 2' que ajude a 20.000 botigues en "risc extrem"

El primer any de pandèmia ha portat al 15% del xicotet comerç de la Comunitat Valenciana al tancament definitiu. Però a més, unes 20.000 botigues, un terç de les 62.000 existents en la regió, es troben en "risc extrem" de desaparéixer, amb la qual cosa, enguany la xifra d'establiments que baixen la persiana podria arribar al 25% si no es prenen les mesures adequades.

Les seues esperances se centren ara en un 'Pla Resistir 2' que els ajude a "respirar", ha apuntat el president de la Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Rafael Torres, en una entrevista a Europa Press.

Els establiments d'equipament personal estan sent els més afectats per la crisi de la Covid, fonamentalment de tèxtil, la caiguda mitjana de la facturació de la qual està en un 40% i en alguns casos arriba entre el 60% i el 80%, sobretot des de les restriccions de gener, que fins a aquest dilluns limitaven l'obertura comercial fins a les 18.00 hores, i que han suposat una "aturada descomunal" per al sector, ha assegurat Torres.

Davant aquesta situació, el representant del xicotet comerç ha valorat que s'hagen atès les seues peticions quant a prolongar l'horari comercial fins a les 20.00 hores i augmentar l'aforament comercial al 50% en la desescalada que ha arrancat aquest dilluns.

Encara així, ara que comença la devolució dels ICO i que la pandèmia s'està prolongant més de l'esperat, considera necessari acompanyar al comerç amb un "pla de contingència". Després d'un any de restriccions i "sense ajudes directes", s'han quedat "sense defenses, en una agonia que ja no poden més".

Per fi, ha assenyalat Torres, l'administració s'ha adonat que "necessitem ajuda", ha inclòs el sector en el diàleg de la desescalada i s'està negociant un 'Pla Resistir 2' que en aquesta ocasió preveu ajudes directes al xicotet comerç. No obstant això, fins ara, el sector s'ha sentit "prou oblidat" i la "indignació havia arribat a un nivell molt gran".

En tot cas, espera que es puga pactar un pla de contingència amb les mesures que requereix el sector per a "respirar una mica" i demana que els ajuntaments destinen recursos al sector. Així mateix, confia que la reobertura de les terrasses de l'hoteleria "anime l'ambient en el carrer" per a les vendes.