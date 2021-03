Mercadona reparteix entre la seua plantilla 366 milions per objectius en 2020 i 43 més pel compromís en la crisi

Segons ha assenyalat en un comunicat la directora general de Recursos Humans i Relacions Externes de Mercadona, Patricia Cortizas, "en un any com 2020, tan complex de gestionar, la companyia ha aconseguit la millor gestió de la seua història".

"Garantir l'obertura tots els dies dels nostres més de 1.600 supermercats a Espanya i Portugal, no hauria sigut possible sense el talent i l'esforç diari de totes i cadascuna de les treballadores i treballadors que formem la companyia, sense el seu compromís per a preparar i servir les botigues, o per a entregar les comandes online en els moments tan difícils que estem vivint", ha subratllat.

La decisió de compartir amb tot el personal el benefici generat es va implantar un 1 de març fa més de 20 anys, en 2001. Des d'aleshores, Mercadona ha repartit més de 4.200 milions d'euros. Qualsevol treballadora o treballador, des del primer any i en cas d'aconseguir les metes i els objectius pactats al principi de l'exercici, cobra una mensualitat extra, quantitat que ascendeix a dos mensualitats una vegada se superen els cinc anys d'antiguitat, explica la cadena.

Amb açò, el sou net del personal base ascendeix a aproximadament 1.800 euros nets de mitjana al mes, amb les pagues extra i la prima per objectius ja incloses.

SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS

Des del moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, fins a hui, Mercadona ha destinat més de 200 milions d'euros "per a protegir, reforçar i garantir la seguretat i salut dels clients, empleats i proveïdors, fent de les seues instal·lacions un lloc segur".

Aquesta despesa extraordinària ha anat principalment dirigit, entre altres, a l'adquisició d'equips de protecció individual; desinfecció, neteja i adequació de mesures de seguretat en tendes, blocs logístics, ruscs i oficines i reforç dels servicis mèdics propis.

La companyia destaca que porta anys impulsant una política de recursos humans "pionera en el sector, que aposta per la conciliació, la formació i el desenvolupament personal i professional de quants componen la seua plantilla".

A l'agost del 2020 va aprovar la jornada laboral de cinc dies per al personal de supermercats, "una fita per a la companyia i per al sector, doncs permet millorar les mesures de conciliació laboral i familiar, en poder descansar dos dies complets a la setmana, així com gaudir de huit caps de setmana llargs a l'any".

Amb aquesta mesura, assegura que "reforça el seu compromís amb l'engegada d'iniciatives pioneres de conciliació laboral i familiar", que la companyia "duu a terme des de fa més de 25 anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir en fixos a tota la plantilla, instaurant una forta aposta per l'ocupació estable i de qualitat".