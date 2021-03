STEC exige que la vacunación para los docentes de más de 55 años comience a final de mes

Así lo ha dicho a preguntas de la prensa el representante de STEC, Jesús Aguayo, quien ha informado que hoy, a las 13.00 horas, se celebrará otra reunión para abordar el proceso de vacunación.

A STEC no le ha gustado que los docentes mayores de 55 años no puedan comenzar a vacunarse la próxima semana como el resto de compañeros menores de esa edad, que serán inmunizados con AstraZeneca, pero "tenemos que creer lo que dice Salud Pública de que no hay vacunas" que no sean de Oxford.

Por eso ha exigido que si, como ha dicho el Gobierno, a final de mes llega una remesa "masiva" de vacunas de Pfizer, "que se cumpla y que seamos los docentes mayores de 55 años los que inmediatamente se nos vacune y que no se 'distraiga' esa remesa para otros colectivos".

"Si realmente las vacunas de Pfizer están a final de mes, queremos que cumplan su promesa inmediatamente y con carácter de máxima urgencia se vacune" a estos docentes mayores de 55 años, que son un millar solo en enseñanza pública, ha señalado Aguayo, que desconoce el número total de afectados incluyendo la enseñanza privada y el personal no docente que trabaja en centros educativos.

VACUNACIÓN A MENORES DE 55

El programa de vacunación para el resto, es decir, las alrededor de 14.000 personas menores de 55 años que trabajan en el ámbito educativo en Cantabria comenzará la próxima semana por el personal de los centros de Educación Especial e Infantil.

Las dosis se administrarán en los cuatro hospitales cántabros (Valdecilla, Sierrallana, Tres Mares y Laredo) y en el Centro de Salud de Potes, en función de la ubicación geográfica del centro educativo.

La vacunación se realizará a todo el personal de los centros educativos en contacto con el alumnado, es decir, al personal docente, pero también al no docente (monitores de transporte, monitores de comedor, administración y servicios, etcétera).

El orden de prioridad se ha establecido cumpliendo la Estrategia Nacional y comenzará por los centros que imparten Educación Especial y Educación Infantil, puesto que el alumnado de estas etapas está exento de la obligatoriedad de portar mascarilla. En segundo lugar, se completará la etapa de Primaria, para pasar finalmente a la vacunación del personal de centros del resto de etapas.

La campaña de vacunación de este colectivo durará varias semanas, en función de la llegada a la Comunidad Autónoma de las dosis de AstraZeneca.

Aguayo ha explicado que les han informado que se vacunará "de lunes a domingo, mañana y tarde". "Parece que se lo han tomado como una prioridad; nos alegra que haya sido así", ha comentado.