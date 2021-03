El Mercat Central actualitza el seu servei a domicili amb noves rutes i pagament per Bizum

El Mercat Central de València ofereix des d'aquest 1 de març diverses novetats que suposen una adaptació a les noves tendències i a les necessitats dels seus clients per a facilitar les compres a distància, com el pagament per Bizum.

El seu servei a domicili, davant l'increment de la demanda al llarg de l'últim any, ha reorganitzat les seues rutes, acurtant els terminis d'entrega i incrementant la freqüència de repartiment.

A València i l'àrea metropolitana, el repartiment mitjançant servei propi d'HiServices se seguirà realitzant tots els dies, de dilluns a dissabte, sempre en el dia i en funció de les rutes i els torns, que es poden consultar en la web, en el servei d'atenció al client i en els llocs de venda, informa el mercat en un comunicat.

Dins de la ciutat hi ha torn de repartiment de matí i vesprada per a tots els barris. El servei a domicili garanteix l'entrega en torns programats segons la destinació, tant a localitats de l'àrea metropolitana com a zones residencials com Terramelar, L'Eliana, Mas Camarena, Santa Bàrbara, La Canyada, El Vedat, Alfinach, El Bosc o El Saler.

En la província, aquestes entregues a càrrec de SEUR Fred garanteixen l'arribada de tots els productes frescos i la resta dels quals es venen en el mercat en condicions òptimes, en incrementar els dies de repartiment i acurtar els terminis d'entrega. Si fins ara les eixides eren dilluns i dimarts, ara seran de dilluns a dijous, assegurant l'entrega abans de les 13.30 hores de l'endemà.

Les compres realitzades en la resta de la península i Balears comptaran amb el mateix servei d'entrega que en la província de València. Paral·lelament, els clients tindran la possibilitat de realitzar el pagament de les seues compres a través de Bizum professional, una nova i senzilla forma de pagament segur de les seues compres pel mòbil.