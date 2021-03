Roomba a mitad de precio: así es el chollo de Amazon para conseguir un robot aspirador por menos de 200 euros

Aunque conocemos de sobras los beneficios de tener una casa libre de bacterias, conseguirlo no siempre resulta fácil pues hace falta invertir tiempo y, también, tener algo de paciencia para eliminar la suciedad de hasta los rincones más difíciles. Claro que, en este sentido, contar con buenas herramientas de limpieza nos ayudará a obtener resultados efectivos en menos tiempo. Por ejemplo, las escobas verticales sin cables nos permiten alcanzar zonas altas y rincones difíciles sin esfuerzo y con una potencia de succión con la que basta una pasada para un resultado impoluto. Otros de los dispositivos que están cada día más demandados son los robots limpiacristales, puesto que son la solución para lograr unas ventanas limpias sin tener que llevar a cabo uno y mil trucos.

Claro que si hablamos de aliados de limpieza no podemos olvidarnos de los favoritos de todos los hogares, los robots aspiradores. Estos gadgets se han convertido en objetos de deseo y no es de extrañar puesto que su capacidad para limpiar todo tipo de suelos sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo ha conquistado a miles de usuarios. Así, y aunque ya son muchos los que no pueden vivir sin ellos, todavía hay quienes no han probado sus bondades. Si este es tu caso... ¡hoy ha llegado el momento de incluirlo en tu hogar!

En el catálogo de Amazon hemos encontrado el Roomba 692 de iRobot rebajado un 50% por lo que, de costar 399 euros, ahora puedes conseguirlo por 199 euros. Este modelo cuenta con un sistema de limpieza en tres fases y, además, ofrece sugerencias personalizadas de limpieza en la aplicación móvil. ¿No crees que va siendo hora de incluir este dispositivo en tu hogar?

Robot aspirador Roomba 692 Wifi Amazon

Tres motivos para tenerlo como aliado

Limpieza completa . Este modelo cuenta con un sistema de limpieza en tres fases que es capaz de capturar la suciedad, el polvo y los restos de todo tipo de suelos e, incluso, de alfombras. Lo consigue gracias a sus cepillos multisuperficie capaces de atrapar motas de todos los tamaños. Asimismo, su sistema Dirtdetect avisa al robot de las zonas más sucias para que incida con la limpieza.

. Este modelo cuenta con un sistema de limpieza en tres fases que es capaz de capturar la suciedad, el polvo y los restos de todo tipo de suelos e, incluso, de alfombras. Lo consigue gracias a sus cepillos multisuperficie capaces de atrapar motas de todos los tamaños. Asimismo, su sistema Dirtdetect avisa al robot de las zonas más sucias para que incida con la limpieza. Un robot que se adapta a ti. Su sistema inteligente aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere horarios y recomendaciones para hacer más efectiva la limpieza. Un ejemplo es la sugerencia de realizar una limpieza extra en temporada de alergias.

Su sistema inteligente aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere horarios y recomendaciones para hacer más efectiva la limpieza. Un ejemplo es la sugerencia de realizar una limpieza extra en temporada de alergias. Funciona por voz. Este modelo es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que puedas activar la limpieza con la voz.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.