Hi haurà o no vacances escolars del 16 al 18 de març a València?

La petició de la Generalitat als ajuntaments de València i Castelló perquè els dies que en principi anaven a ser de Falles i Magdalena es mantinguen com a lectius té l'aire de trastocar novament el calendari escolar. En el cas de València, l'Ajuntament ha convocat amb caràcter extraordinari el Consell Escolar Municipal perquè revise la seua decisió de principis de febrer, quan va votar el manteniment dels dies 16, 17 i 18 de març com no lectius (el 19 és festiu autonòmic).

Fonts de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de València van assenyalar que divendres passat estaven pendents de mantindre una conversa amb responsables de la Conselleria de Sanitat per a fixar la data d'una reunió extraordinària del Consell Escolar Municipal i tractar el tema.

Aquest organisme ja va aprovar per majoria, en una sessió celebrada el passat 2 de febrer, mantindre els tres festius escolars previstos al març malgrat la suspensió de les Falles per la situació de la pandèmia. L'edil d'Educació, Maite Ibáñez, ja apuntava dijous passat que, malgrat això, "es valoraran les recomanacions de Sanitat i, si fóra necessari, es convocaria un Consell extraordinari per a posar en comú l'última hora".

En aquesta línia la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va confirmar la convocatòria d'eixe Consell Escolar extraordinari "per a valorar la recomanació de la Conselleria de Sanitat amb la finalitat de veure la possibilitat de fer lectiu o no el calendari dels dies relacionats amb les Falles". Gómez va assenyalar que es considera "oportú tornar a debatre" el tema "per una indicació de la Conselleria de Sanitat". Així, va exposar que "en el nou consell es prendrà de nou la decisió tenint en compte les recomanacions de la Conselleria de Sanitat".

Preguntada per la data en la qual podrà celebrar-se eixe consell escolar extraordinari i per la postura de l'Ajuntament sobre aquest tema, la vicealcaldessa va afirmar que la decisió sobre els dies de vacances falleres ja es va adoptar en una reunió anterior, però va precisar que amb la recomanació de Sanitat "la cosa ha canviat" i va afegir que s'haurà de tindre en compte la idea apuntada per la Conselleria.

L'alcalde, Joan Ribó, va lamentar aquest passat dissabte que eixes recomanacions sanitàries no s'hagen formulat amb major antelació.

Per part seua, la Junta de Personal Docent de València va aprovar una resolució d'urgència divendres passat en la qual advoca pel manteniment d'eixos tres dies com no lectius i va instar a "respectar les competències atribuïdes" als consells escolars municipals, segons van informar des del sindicat majoritari STEPV.

Des de FAMPA-València, el seu president, Rubén Pacheco, afirma que la declaració d'aquests dies com no lectius "ja es va votar amb les dades sobre la taula". Per a l'entitat que agrupa mares i pares, "sempre han prevalgut els criteris sanitaris" i, si ara han canviat, "han d'explicar-se".

"Dins del termini i en la forma escaient"

La Federació de Mares i Pares d'Alumnes de València apunta que, a 14 dies de la setmana fallera, "hi ha una programació familiar i escolar feta" i que s'hauria de tindre en compte. "Resulta cridaner que es llance com a recomanació i no com a mesura sanitària. Les coses s'han de fer dins del termini i en la forma escaient", afirma el seu president, Rubén Pacheco.