Carlos Galiana: "Volem mantindre viu el sentiment faller"

"No estem en Falles, espere que la gent ho entenga. Sé que la mentalitat que tenim tots els fallers és que arriba març i estem en Falles, però no és així. El més complicat per a tothom és canviar eixe xip". El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, insisteix en declaracions a 20minutos en el vessant també emocional, a "mantindre viu el sentiment faller" entre el col·lectiu, que només a la ciutat de València està conformat per unes 100.000 persones.

Per a això, el Consistori ha organitzat per a aquests dies una campanya d'activitats 'online' que no pretén substituir als actes tradicionals, però sí recordar al món faller que la flama de la festa no s'apaga malgrat les restriccions.

Sense anar més lluny, aquest passat cap de setmana, quan s'haurien d'haver celebrat la Gala Fallera i la tradicional Crida des de les Torres de Serrans, tots dos actes han comptat amb iniciatives participatives a través de les xarxes socials.

Aquesta iniciativa inclou des de la construcció d'una falla virtual al penjat de bruses i mocadors fallers als balcons passant pel sopar de la plantà o una paella el dia de Sant Josep. Això sí, a casa. Tot per a visibilitzar la festa.

Galiana subratlla la dimensió fallera més enllà de la ciutat, i en aquest sentit, les juntes locals falleres de la Comunitat Valenciana mantenen oberta una comissió de seguiment de la pandèmia amb la Conselleria de Sanitat: "Treballem de cara al segon semestre, en tots els escenaris, però sense data" explica, ja que per a posar en marxa algun format de festes, aquestes s'han de planificar amb previsió.