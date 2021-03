La paràlisi fallera agreuja l'agonia dels sectors econòmics de la festa

Aquest dilluns, 1 de març, hauria de disparar-se la primera mascletà del cicle faller de 2021 en la plaça de l'Ajuntament de València. No obstant això, l'esplanada central no està envoltada de tanques ni s'aprecia cap moviment en la zona que acull la falla municipal. La pandèmia del coronavirus deixa la ciutat, i per extensió moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, per segon any consecutiu sense Falles. Si en 2020 l'impacte es va produir el 10 de març amb la suspensió de les festes davant l'esclat de la primera ona, el present exercici és el del buit.

Tots els agents del món faller tenen interioritzat que els festejos no tornaran fins que passe la crisi sanitària. Mentrestant, es va engrandint la crisi econòmica dels sectors que vivien de la facturació d'aquests dies: des dels artistes fallers, pirotècnics, floristes i indumentaristes passant per l'hostaleria i el turisme. Uns estan molt vinculats a la celebració de la festa, com els artistes i els pirotècnics, mentre uns altres també facturen la resta de l'any, encara que amb les restriccions sanitàries passen igualment per dificultats, com succeeix amb la restauració i el turisme.

L'impacte econòmic de les Falles no està quantificat, ja que l'Ajuntament anava a realitzar un estudi durant les festes de 2020. L'últim document disponible, elaborat per la Interagrupació en 2008, és més aviat una estimació que llançava una xifra de 753 milions d'euros sumant totes les activitats. En qualsevol cas, pràcticament tota la facturació vinculada a la festa fallera es perdrà enguany, ja que la demanda s'ha paralitzat.

Les administracions públiques han activat les ajudes del Pla Resistir, que tenen una línia dedicada a sectors tradicionals, i l'Ajuntament ha convocat ajudes al comerç de 6.000 euros. "És una ajuda que no supleix la facturació anual", reconeix el regidor de Cultura Festiva i de Comerç, Carlos Galiana. A més, les subvencions municipals no arriben a alguns sectors l'activitat dels quals se situa fora de la ciutat. "Per exemple, els telers", indica l'edil, que demana una visió més global.

Potser els sectors més directament afectats són els d'artistes fallers i pirotècnia, molt vinculats a la demanda de monuments i pólvora per part de les comissions falleres. En el primer cas, els tallers miren a 2022, mentre els fabricants de petards i focs artificials agrupats en Piroval sostenen que estan "en el precipici" i demanen que durant aquests dies es puga utilitzar tota la gamma de pirotècnia infantil.

Per als artistes fallers, el problema més greu ha sigut i és no poder plantar les falles de 2020, explica Paco Pellicer, Mestre Major del Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València. "Això suposa haver d'emmagatzemar un producte que ja no ens pertany, és de les comissions, i que ens ocupa lloc i no ens permet treballar en nous projectes", assegura.

"Com les comissions de València, la majoria, va signar contracte de continuïtat amb els artistes, existeix un treball pactat per a 2022", prossegueix, però hi ha més incertesa amb les de fora de la capital.

Amb tot, tancaments, hui dia "s'han donat comptats casos. Tres excedències i dues jubilacions", concreta, però afig que això no vol dir que no puga haver-hi cessaments d'activitat per falta d'encàrrecs, fins i tot definitius, quan es concrete la plantà.

L'aturada d'activitat per la pandèmia ha suposat que no es renovaren contractes o no es contractara professionals per a assumir els treballs dels últims mesos previs a la plantà de les Falles. "Les ajudes i subvencions han ajudat, però si s'allarga la situació seran insuficients per a afrontar uns pròxims mesos plens d'incerteses", afirma, per la qual cosa demana conéixer les dates de la plantà per a valorar el cost d'emmagatzematge, organitzar contractacions i centrar-se en les Falles de 2022.

Un cas paradigmàtic és el de la indumentària. Si en 2019 aquestes empreses van obtindre un benefici agregat de més de 40 milions d'euros, en 2020 la xifra es va reduir fins als 3,6 milions. "Hem patit unes caigudes del 91% al 98% depenent de la botiga i de moment estem en blanc, no hi ha gens de demanda", explica la presidenta de l'Associació Comerç Indumentària Valenciana (Asciva), Irene Sancho.

A més, es queixa que les ajudes de 2.000 euros, són insuficients i encara no han arribat. L'impacte del coronavirus ha portat ja al tancament de 17 botigues d'indumentària en la Comunitat Valenciana. "Moltes s'han acollit als préstecs de l'ICO, però a partir de març han de retornar-los amb facturació zero", afig.

El col·lectiu de floristes, en canvi, s'ha vist afectat, però depén menys de les Falles. El major impacte té a veure amb l'Ofrena i amb les presentacions falleres, assegura el president de l'Associació Nacional de Floristes, Paco Medina. Aquest sector ha plantejat una alternativa amb l'Ajuntament que consisteix a promoure una Ofrena a casa, per a la qual enviaran un ram i una làmina de la Mare de Déu.

Un altre sector que ho està passant especialment malament és el de l'hostaleria, durament castigat per les restriccions sanitàries en forma de tancaments i limitacions horàries, però també a conseqüència de la interrupció del turisme. Bars i restaurants de València eleven exponencialment la seua facturació en Falles, cosa que no succeirà al març d'enguany.