Detenida tras recibir 124.000 euros de un fondo de ayudas Covid y gastárselos en diamantes y compras en Louis Vuitton

Una mujer ha sido detenida tras irse de compras con 124.000 euros que había recibido fraudulentamente de un fondo de ayudas Covid para empresas y gastarlo en Louis Vuitton. Neiman Marcus, Ikea, Best Buy y tiendas de diamantes.

La detenida, Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años de edad, compareció la semana pasada ante el juez en Carolina del Norte (EE UU), que le ha concedido la libertad bajo fianza pero le ha fijado varios cargos por fraude.

La mujer obtuvo de forma fraudulenta un préstamo por 150.000 dólares del fondo para emergencias puesto en marcha por la administración estadounidense para ayudar a las pymes durante la crisis del coronavirus, según explicaron las autoridades judiciales de ese estado en un comunicado.

Datos falsos

Clifton había abierto en 2019 un negocio de venta de ropa por internet, Jazzy Jas, que meses después tuvo que cerrar. Sin embargo, cuando las autoridades lanzaron el programa de ayudas económicas, la mujer falseó datos para solicitar ayudas en julio del año pasado, y solo un mes después le depositaron en su cuenta 149.900 dólares.

Según han demostrado los fiscales, la mujer usó ese dinero para compras en diversos locales, como Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy y otros. Además, realizó varias compras en tiendas de diamantes..

La mujer fue detenidas y llevada ante el juez, que le leyó los cargos y le fijó fianza. Pese a haber quedado en libertad, Clifton se enfrenta a una pena que puede llegar a los 30 años de cárcel y una multa de un millón de dólares.