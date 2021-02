La ANC se manifiesta en Barcelona para reclamar un Govern independentista

⬛️⬜️📷 La plaça Catalunya s'ha omplert per dir que som majoria. Estem més legitimats que mai per continuar el camí cap a la independència.



La gent hi és i hi serà. Partits, ara us toca a vosaltres actuar amb responsabilitat. Preparem-nos per a un nou embat!#XarxaIndependènciapic.twitter.com/uwwupcMo0u