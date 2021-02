Maite Galdeano echa de casa a su novio tras el conflicto con la reportera de Socialité

Remi ha protagonizado este domingo un episodio violento con una reportera de Socialité, insultándole y amenazándole.

Maite Galdeano ha defendido a los periodistas de Telecinco, asegurando que era su modo de vida, por lo que la discusión ha continuado posteriormente entre ellos dos. "En casa la situación ha sido bastante peor, se ha vuelto loco", ha declarado.

La exconcursante de Gran Hermano ha afirmado que le ha "echado de casa". "No voy a estar a expensas de que un hombre me diga lo que tengo que hacer y lo que no, es mi trabajo".

"No estoy preparada para volver a aguantar a un hombre así en mi vida", ha reconocido, recordando los episodios de violencia de género que ha sufrido a manos del padre de Sofía Suescun.

"No es la primera vez que me forma un cuadro de este tipo", ha confesado. "No se lo voy a perdonar", ha concluído.