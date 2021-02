El novio de Maite Galdeano intenta agredir a una reportera de Socialité

Remi, el novio de Maite Galdeano, ha intentado agredir a una reportera de Socialité cuando esta se encontraba trabajando en busca de unas declaraciones de su novia.

Laura Roigé ha acudido a la vivienda de la exconcursante de Gran Hermano para informar acerca del estado de salud de Sofía Suescun y Kiko Jiménez que este sábado por la noche acudían a urgencias al encontrarse mal tras comerse una mariscada.

La queja de Remi era que no quería salir en las imágenes. "Me amenazó diciendo que si salían las imágenes me iba a buscar", ha confesado Laura Roigé.

"Me ha gritado e insultado, decía unas barbaridades. Me ha llamado española en tono racista", ha declarado. "Se me ha encarado".

La reportera ha entrado llorando en directo al programa, aunque ha asegurado que se encuentra bien y que estaba en ese estado debido a los nervios que había pasado.