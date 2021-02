AnimaNaturalis pide al Gobierno de La Rioja "que no alargue la temporada de caza mayor"

20M EP

NOTICIA

AnimaNaturalis ha pedido al Gobierno de La Rioja "que no alargue la temporada de caza mayor". Como recuerdan, a través de una nota de prensa, enero hubiera sido el último mes de la temporada de batidas en La Rioja "si no fuera porque el Gobierno de la comunidad ha decidido ampliarlas hasta marzo bajo la excusa de la pandemia. AnimaNaturalis ha pedido que no se alargue la temporada y anuncia movilizaciones".