La Oficina para la No Discriminación (OND) de Barcelona ha atendido 219 casos durante 2020

☹️ El racisme i la xenofòbia continuen sent les causes principals de discriminació a la ciutat.



🫂 L'Oficina per la No Discriminació (OND) treballa per acompanyar les persones que han rebut discriminació i denunciar-ho.



📊 Presentem les dades d'atenció del 2020 👇🏾 pic.twitter.com/Y1JpHu8rsk