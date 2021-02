El duro ataque de Kiko Rivera a Isabel Pantoja: "Está sola y vacía"

Isa Pantoja se ha sentado este sábado en el Deluxe como invitada para hablar sobre la relación que mantiene con su madre y su hermano, ambos actualmente enfrentados. Tras confesar que se siente en deuda con la tonadillera, Kiko Rivera entró en directo en el programa a través de una llamada telefónica en la que lanzó un duro mensaje a Isabel Pantoja.

"Me da pena escuchar que te sientes en deuda con mamá", le dijo el DJ a su hermana al inicio de la conversación.

Rivera ha tratado de animar a su hermana dándole las gracias: "Tu llegada a nuestras vidas fue lo mejor que nos pasó, así que nunca pienses que le debes nada mamá. En todo caso te lo debe ella a ti", ha añadido Rivera. "Con esto no te digo que no tengas que querer a mamá, pero sí que sepas que no le debes nada a nadie", ha matizado.

Isa Pantoja no se mostró del todo convencida por las palabras de su hermano, a quien respondió que ella está agradecida a su madre "porque gracias a ella tengo una vida buena. Más allá del tema de la adopción, siento que he podido hacer muchas cosas por ella y no he estado. Actualmente me pongo en su lugar porque, a partir de haber sido madre, comprendo muchas cosas y creo que nadie es perfecto, cuando tuve a Albertito tampoco fui un ejemplo a seguir", ha justificado.

"No tienes razón, cariño, no la tienes", le ha replicado su hermano. En este sentido, Kiko Rivera ha lanzado un duro mensaje a Isabel Pantoja al recordarle a su hermana que "la palabra madre hay que ganársela. Ser madre no solo es parir, conlleva mucho más. Y una de ella es estar con tus hijos cuando te necesitan".

El DJ ha pedido a Isa Pantoja que siga queriendo a la tonadillera, "no la dejes sola porque para mí está sola, y esa es la tristeza más grande que puede tener una persona, acabar sola".

En este sentido, Rivera ha insistido en que nunca le ha pedido a su hermana que se posicione en el conflicto que él tiene abierto con Pantoja, "tú tienes que querer mucho a mamá", le ha dicho, para sentenciar a continuación: "Lo peor del mundo es estar sola y vacía y si tú puedes llenar ese vacío, es bueno".