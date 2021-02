Melani Olivares cogió el relevo de Isabel Pantoja en Sábado Deluxe y ofreció una entrevista en la que habló de sus inicios como actriz, la complicada situación económica en la que se encuentra o su opinión sobre Isa Pantoja y su adopción.

Y es que, la actriz adoptó a una niña, pero con la diferencia de que ella quería "ser madre" y de que le explicó la situación a la niña en cuanto tuvo uso de razón. En San Valentín se viralizó un vídeo de la intérprete junto a una de sus hijas, en la que le preguntaba si tenía "novio o novia", algo que la gente encontró todo un ejemplo de la normalización de orientaciones sexuales más allá de la hetero.

Por ello, Jorge Javier le preguntó si era cierto que en su casa no había géneros. "No, nos gustan todos, y más ahora que nunca", contestó Olivares sin dudarlo. La respuesta sorprendió al presentador, que no sabía que la invitada era bisexual, aunque esta renegó del término por sonarle "muy moderno" y por considerar que le gustan "las personas, sin atender a su género".

Después, explicó que tiene relaciones -esporádicas y largas- con mujeres desde los 25-30 años. Sobre su situación sentimental actual, se proclamó poliamorosa, y contó que tiene "una novia y un novio", aunque con ninguno llegue a ese nivel de compromiso. También contó que entre ellos dos no se conocen y que se dedica a "picotear", pues no quiere una pareja convencional. "Nunca me habían durado más de 3 años", añadió.

También aprovechó la actriz para mandarle un saludo a su exnovio, Jorge Bosch, y confesó que hace años sí era posesiva en el terreno sexual, algo que había terminado por abandonar al ver que ella era la primera que no podía guardar esa exclusividad, por lo que no era de recibo pedirla tampoco.