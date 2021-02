Las terrazas de los bares de una calle en A Coruña impiden a una ambulancia recoger a un enfermo de Covid

Técnicos de ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente de A Coruña han denunciado este sábado por la tarde que no han podido acceder a la casa de un enfermo de coronavirus porque las terrazas de la calle de la Estrella se lo impiden.

Según La Opinión de A Coruña, los operarios llegaron a las 17:40 horas para atender el servicio y ni los hosteleros ni los clientes facilitaron el paso de la ambulancia, por lo que los técnicos tuvieron que hacer a pie el traslado.

"No nos gusta enfadarnos, PERO ASÍ NO!!. No puede ser que vayamos a un servicio COVID positivo y no podamos acceder porque ni la clientela ni los hosteleros pasan de todo como si no fuera con ellos. Responsabilidad!!", escribieron los técnicos en Twitter.

Según La Opinión, la calle de la Estrella no es escenario de una reivindicación de este tipo por primera vez. En otras ocasiones, la amplitud de las terrazas ha entorpecido el paso de ambulancias.

El Concello intervino para delimitar correctamente los espacios correspondientes a las terrazas, pero esas medidas se han relajado durante la pandemia para apoyar a los negocios hosteleros.