Kiko Rivera hará terapia de recuperación en un centro de adicciones

Los problemas de Kiko Rivera con las adicciones en el pasado siguen todavía presentes a día de hoy. El hijo de Isabel Pantoja se ha sincerado en una entrevista con Sofía Cristo en su canal de Twitch, en la que ha hablado de su pasado con las drogas y ha prometido que acudirá a un centro de rehabilitación para hacer una terapia de recuperación.

En este sentido, Rivera ha asegurado que teme que el conflicto abierto con su madre pueda hacerle recaer en las drogas. "Todo este problema emocional que actualmente tengo me tiene ahí, que si doy un paso adelante me caigo al barranco", ha reconocido.

Asimismo, el hijo de la tonadillera ha indicado que tiene "mucha ansiedad y como mucho. Tengo momentos y siento que gran parte de mí ya no es como era antes", admitió.

Por este motivo, le ha prometido a Sofía Cristo que hará una terapia de recuperación en un centro de adicciones de Sevilla. "Ya sabes que estoy dispuesto, te lo prometo", ha dicho Kiko Rivera.

"Con tus terapias, con profesionales, con terapias presenciales, con tu grupo, que descargues toda esa mochila de mierda que llevas, y que tú, de aquí a varios meses te puedas quedar solo con tus hijas, y que puedas cerrar la puerta de tu casa y decir: qué a gusto estoy solo y no me hace falta nadie", le ha dicho Sofía Cristo. "Bendito día, ese", ha manifestado, por su parte, Kiko Rivera.

Su situación personal tampoco le está ayudando, ha reconocido Rivera. "Tengo momentos. He encendido la tele y ha salido mi hermana, que si no voy a ir a su boda, que yo paso de ella... Tuve que llamarla (...). Y ahora, antes de entrar aquí contigo, he tenido que llamar a mi prima Anabel porque le había dado celos", ha contado.

"Siento que gran parte de mí ya no es como era antes. Gente que pensé que iba a estar toda la vida y ahora no están, situaciones que jamás pensé que me pudieran pasar a mí y me están ocurriendo... muy complicado. Y encima no te puedes permitir estar de bajón, porque tienes tu familia, tus hijas, tienes tu vida", ha señalado.