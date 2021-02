Los nuevos bonos transbordo integran MetroBus, Metrovalencia y EMT para todos las zonas del área metropolitana

El conseller -tras reunirse con el director gerente de la ATMV, Manuel Martínez- ha destacado que este nuevo título de transporte "fomentará la intermodalidad e integrará los modos de transporte de MetroBus, FGV y EMT, de forma que se propicia la movilidad transversal en el área metropolitana de València".

El nuevo bono incluye un transbordo de 60 minutos si es de una zona; 90 minutos si es de dos zonas; 110 minutos si es de tres zonas y 120 minutos si es de cuatro zonas después de cada validación.

El transbordo se puede realizar entre operadores diferentes o entre dos líneas diferentes de la EMT o de MetroBus, siempre que la combinación zonal lo permita, puesto que el bono transbordo de zona A no incluye a MetroBus, y el bono transbordo de una zona B, C o D no incluye a EMT. Cada viaje únicamente se podrá realizar en un sentido.

Los precios del Bono Transbordo de diez viajes serán de 9 euros para una zona, 15,50 euros para dos zonas, 20,9 euros para tres zonas y 26,90 euros para cuatro zonas, lo que supone una reducción de precios para la persona usuaria tanto para la combinación de bonos de distintos operadores como a la combinación de sencillos.

Así, este bono transbordo se viene a sumar a las iniciativas que, en materia de tarifas y títulos de transporte de coordinación o de integración, está poniendo en marcha la ATMV, como el Bono 10 MetroBus, que también estará operativo a partir lunes, o el futuro Abono Violeta para víctimas de violencia de género, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

También complementa el bono transbordo AB al incluir el resto de zonas (B, C, D, BC, CD, BCD, ABC y ABCD). "De esta manera, existirá un bono transbordo para cualquier combinación", ha señalado el conseller. BONO 10 METROBUS

En cuanto al Bono 10, válido para la red de MetroBus, tendrá un precio de 7,20 euros, 10,40 euros, 14,00 euros y 20,00 euros para los desplazamientos entre una, dos, tres y cuatro zonas, según el plano zonal de ATMV, con un transbordo permitido en la red de MetroBus durante los 60, 90, 110 o 120 minutos siguientes a la primera validación, según las zonas transitadas. Las tarifas son equiparables a las de la tarjeta TuIN de Metrovalencia, y se reducen de media en un 30%.

Uno de los objetivos que se persigue con la creación de este nuevo título es eliminar el elevado uso del dinero en efectivo, ya que actualmente el billete sencillo representa más del 70% de los títulos de transporte de MetroBus, y mejorar así la velocidad comercial de la red en beneficio de la ciudadanía.

Por último, próximamente se emitirá el Abono Violeta, un título de carácter gratuito dirigido a las víctimas de violencia de género. Los requisitos para poder optar a este Abono Violeta serán establecidos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.