El PP destaca el Segundo Plan de Rescate al turismo y hostelería de López Miras frente a la "inacción" de Pedro Sánchez

"Un plan que, sumado al anterior, alcanza la cifra de 74 millones de euros, de los cuales 57 millones son ayudas directas", ha matizado la diputada, quien considera que es el "más completo que se haya aprobado en cualquier comunidad autónoma, fruto del acuerdo y el trabajo con la patronal y germen de los que se han ido fraguando posteriormente en otras comunidades", tal y como enfatizó el presidente de ATA, Lorenzo del Amor, durante la presentación el plan.

Para la 'popular', "López Miras ha vuelto a demostrar su compromiso de no dejar a nadie atrás, porque si hoy cierran las empresas por la situación que están atravesando, no habrá empleo mañana, y sin empleo, no habrá recuperación ni económica, ni social".

"Con su gestión, López Miras demuestra con hechos que sí está al lado de los sectores más afectados por la crisis y para ello, el Gobierno regional ha hecho un esfuerzo presupuestario titánico para ayudar a los sectores más afectados por la crisis", pero, a juicio de la diputada, "estamos solos ante esta situación porque el Gobierno de Sánchez no atiende a las peticiones de miles de autónomos y los ha dejado en la estacada durante un larguísimo año".

Valverde ha dicho que "no bastan los anunciados 11.000 millones de euros en créditos, sino que se necesitan 50.000 millones de euros en ayudas directas del Estado para ayudar a las empresas más afectadas por la crisis", a lo que ha añadido que la economía de España es la más afectada por la pandemia por la mala gestión de Sánchez, ya que "del anterior paquete de 100.000 millones, el Gobierno solo ha concedido el 4,8% de los avales ICO" lo que demuestra que es "un auténtico fracaso porque ni los ERTES ni los ICO son ayudas directas".

En este sentido, ha denunciado que "frente a la inacción de España, los grandes países de la UE han inyectado liquidez a las empresas para blindar su economía" y además "PSOE y Podemos bloquearon con su voto en contra la puesta en marcha del plan de ayudas directas presentado por el PP y se negaron a bajar el IVA al 4 por ciento", ha subrayado la diputada popular.

Valverde ha incidido en que la liberación de este segundo plan de rescate al turismo y la hostelería está vinculado a la aprobación de los presupuestos, por lo que apremia a los grupos políticos a que estén a la altura y contribuyan a que se aprueben lo antes posible porque "los necesitamos más que nunca para afrontar los efectos sociales y económicos de la pandemia, ya que aumentarán en 600 millones más".