Isa Pantoja se sentará en 'Sábado Deluxe' como invitada

Este sábado, desde las 22:00, Isa Pantoja se sienta en el Deluxe para aclarar todas las dudas que pueda suscitar: desde su relación con su madre hasta el planteamiento de su boda con Asraf Beno. La joven hablará también sobre la herencia de su madre.

“Cada uno con su dinero hace lo que quiera, porque para eso se lo ha trabajado y ella se lo dejará a quien quiera. Hablar de las herencias de una persona que todavía esta viva, encima siendo mi madre, no me hace mucha gracia, pero no es un secreto que un tercio de sus bienes nos pertenece a nosotros como hijos y eso es un derecho que no se puede quitar”, ha declarado en la previa del programa.

También aportará datos nuevos sobre su tío Agustín, protagonista también del caso Cantora desde que saliera a la luz. Además, de él se han dicho cosas como que insultó y habló de manera muy despectiva de la exconcursante de La casa fuerte 2. De su madre, ha compartido que le molesta que no sepa diferenciar entre los dos hermanos, ni tenga en cuenta, que ella no está dentro del enfrentamiento que tiene con su hermano Kiko.

Queda la incógnita de conocer al resto de invitados, pero sí se sabe que, como cada semana, no faltará el repaso a las últimas novedades de La isla de las tentaciones con exparticipantes y defensores de los protagonistas del formato.