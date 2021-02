Tiene 21 años, es de Mataró (Barcelona), y ha conseguido llevarse el pase dorado de Santi Millán en Got Talent. El joven, arqueólogo, contó que empezó con el flamenco por influencia de su abuela quien, además de enseñarle "el compás y los tiempos", le daba la paga cuando bailaba.

Otra parte determinante para que Infante comenzase como bailaor fue el característico sonido de los tacones de su madre, tal y como contó en su presentación en el programa. En el vídeo habló también de María Isabel como una de sus mayores influencias. De la artista aseguró que, incluso, tenía cromos.

Ante el programa, dijo que se sentía "muy nervioso" y que se le iba a "salir el corazón por la boca". Nada más comenzar su actuación como bailaor,Risto Mejide votó no porque iba "a destiempo". Sin embargo, después comenzó a hablar sin parar y terminó ganándose hasta al publicista, que le dijo que se había equivocado de profesión, siendo mejor cómico que bailarín.

"Yo soy muy gracioso y muy pesado, y estoy muy nervioso. He notado que

mientras lo hacía. No sé ni lo que estoy diciendo...antes de salir sabía que me iba a salir mal. Los factores se iban a desencadenar en el desastre, aunque no ha ido tan mal... esto no es parte de la actuación, estamos hablando como si estuviéramos en la parada del autobús", dijo el joven sin parar de hablar.

Yo cuando le cuento un cotilleo a una amiga #GotTalent7https://t.co/fenrUKLB97pic.twitter.com/Ydchg1q60u — Got Talent España (@GotTalentES) February 26, 2021

Tras contar una escatológica anécdota, se llevó el pase dorado de Santi Millán, quien se mostró escéptico por lo que haría Albert en su próxima actuación, pero comentó que siempre se fiaba de su intención y que creía que el chico "era oro". ¡Veremos si lleva razón!