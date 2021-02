Así ha sido el imponente baile de Cristina Pedroche en 'El Desafío'

El Desafío de Antena 3 está cada vez más cerca de su final, algo que se ve en el incremento de la competitividad entre los participantes, que luchan por hacerse con la primera posición del ranking. Sin embargo, no aparecer en esa lista no es excusa para no esforzarse, tal y como ilustró Cristina Pedroche en su visita al último programa, emitido este viernes en el prime time.

La colaboradora se atrevió con las acrobacias al más puro estilo Moulin Rouge! (2001), haciendo un espectacular número desde lo alto, con telas aéreas. La joven pudo presumir así de fuerza, disciplina y elasticidad, dejando patente una vez más que no hay deporte que se le resista.

La colaboradora interpretó Wrecking Ball de Miley Cyrus en un número que se ganó la ovación del público y de los propios miembros del jurado, Santiago Segura, Juan del Val y Tamara Falcó, que incluso se pusieron en pie.

Tanto fue así, que Pedroche no pudo contener las lágrimas en un emocionado discurso en el que mostró su nivel de autoexigencia y, tras abrazar a la que había sido su entrenadora y desvelar que se había lesionado durante los ensayos, comentó que no había quedado tan bien como querría.

Además, en las redes ya se habló de que la vallecana debería postularse como concursante de la próxima edición del concurso -si la hubiera-. De momento, el ranking de la primera edición queda así: Ana Peleteiro, Jorge Brazález, David Bustamante, Kira Miró, Pablo Puyol, Jorge Sanz, Gemma Mengual y Ágatha Ruiz de la Prada.