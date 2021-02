Cvirus.- El govern muncipal de Castelló proposarà al Consell Escolar que la setmana de la Magdalena siga lectiva

Així mateix, el consistori ha convocat un ple extraordinari el pròxim 1 de març perquè s'aprove elevar a la Generalitat Valenciana la proposta de traslladar el festiu local del 8 de març -dilluns de Magdalena- al 10 de setembre, fent-ho coincidir amb la setmana de celebració dels actes commemoratius de la fundació de la ciutat.

López s'ha mostrat "segur" que se seguiran les recomanacions de la Generalitat i que finalment la setmana de la Magdalena serà lectiva. "Crec que tots els que formem part del Consell Escolar serem molt responsables amb les recomanacions del Consell, doncs l'objectiu és passar la pandèmia com més prompte millor i amb el menor nombre de contagis", ha indicat el protavoz de l'equip de govern.

"Les aules han demostrat que són llocs segurs, per la qual cosa crec que la responsabilitat brillarà per damunt d'altres interessos", ha afegit.

López ha indicat que "l'objectiu és intentar normalitzar al màxim eixa setmana". "En aquesta situació, en la qual encara estem fregant eixe risc extrem, toca seguir avançant i complint les restriccions per a, com més prompte millor, poder eixir d'aquesta situació, i ja arribaran moments on es puguen celebrar les festes de la Magdalena o on es puguen tindre eixos dies festius".