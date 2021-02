El Consell d'Europa difon una alerta pels periodistes "colpejats" en les protestes per Hasél a València

20M EP

NOTICIA

La Plataforma per a la protecció de periodistes del Consell d'Europa ha difós -a partir de la denúncia rebuda per la Federació Internacional de Periodistes/Federació Europea de Periodistes i l'Institut Internacional de Premsa- una alerta sobre el cas de dos periodistes "colpejats per policies antidisturbis" en les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél dutes a terme a València.