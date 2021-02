El último programa de La isla de las tentaciones ha dado mucho de que hablar, tanto fuera como dentro de los platós de televisión. Por ello, los colaboradores de Ya es mediodía también han tenido la oportunidad de comentar este viernes las últimas polémicas del programa.

En el Fresh ha sido cuando Marta López ha defendido las actitudes de Manuel y Lola con respecto a sus parejas, además de poner en tela de juicio el amor entre Raúl y Claudia, a lo que Alba le respondía: "Tú has perdido todas las ganas en el amor, te vamos a llevar de tentadora y te vamos a dejar allí".

"Lo de Manuel que busca siempre excusas para seguir siendo infiel. Lo que hace con Lucía es tirarle cubos de mierda", ha continuado espetándole.

A lo que Marta López le ha debatido: "Bueno, espera que en el adelanto de imágenes se ve a Lucía con otro tentador…". Unas palabras que han hecho estallar a la ex de Feliciano López: "A mí lo que más rabia me da es que defiendas a los corneadores, cuando tú has sido corneada delante de toda España".

Unas declaraciones que se referían a la historia de Marta López y al polémico vídeo de Alfonso Merlos y Alexia Rivas. "Precisamente por eso, porque yo a lo mejor tengo mucha edad para ver que lo más importante no es eso", ha contestado a gritos la exconcursante de Gran Hermano.

Tras el tira y afloja de las colaboradoras, ha sido Sonsoles Ónega quien ha intentado poner paz entre ellas: "Bueno, bueno, a ver sí vamos a salir aquí todos corneados", interrumpía en un tono bromista.

Durante su trayectoria televisiva, tanto Alba como Marta han sufrido infidelidades que han saltado a los medios aunque cada una ha tenido actitudes diferentes al enfrentarse a esa situación.