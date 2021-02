Cvirus.- Sanitat inclou els nutricionistes com a col·lectiu sanitari que es vacunarà en la següent fase

Representants del CODiNuCoVa han mantingut aquest divendres una reunió telemàtica amb la Conselleria de Sanitat juntament amb representants dels col·legis professionals de Veterinaris, Òptics-Optometristes i Podòlegs.

Aquests col·lectius van exigir "un tracte igualitari" en l'accés a la vacunació respecte a la resta de professions sanitàries, tant en l'àmbit públic com en el privat després de no ser convocats a la primera reunió mantinguda amb la Conselleria.

Els col·legis professionals seran els encarregats d'elaborar un llistat d'aquells col·legiats que complisquen els requisits estipulats i facilitar-li'ls a Conselleria que ha indicat que "una vegada rebuts aquests formularis la vacuna s'administraran en un termini de 10 a 15 dies".

No obstant açò, han recordat que actualment no existeix informació que permeta fer previsions de subministraments i que la disponibilitat de vacunes és "variable", per la qual cosa, encara que s'ha assenyalat el mes de març com a possible etapa de vacunació, no han pogut assegurar que vaja a ser així, segons les mateixes fonts.

Els mateixos representants de la Conselleria han informat que seran les mútues les encarregades de realitzar aquesta vacunació i les que es posaran en contacte directe amb els pacients sobre la base d'un criteri territorial no d'afiliació.