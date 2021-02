Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 62 morts mentre segueixen baixant els contagis i els hospitalitzats

Segons el recompte diari de la Conselleria de Sanitat, els 539 casos (73 menys) confirmats per PCR o antígens eleven la xifra acumulada de positius a 377.733 persones.

Els nous infectats es reparteixen entre 39 a Castelló (38.627 en total), 191 a Alacant (142.062) i 308 a València (197.041), a més de 3 sense assignar en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Paral·lelament, els 62 morts fan que el nombre total de decessos des de març ascendisca a 6.644: 756 en la província de Castelló, 2.509 a Alacant i 3.339 a València.

Els hospitals valencians tenen en l'actualitat un total de 1.186 ingressats: 112 a Castelló (18 en UCI), 557 a Alacant (138) i 517 a València (132).

Des de l'última actualització hi ha 1.559 altes a pacients amb el virus, amb la qual cosa ja hi ha 372.414 persones que ho han superat: 38.160 a Castelló, 139.692 a Alacant, 194.505 a València i 56 no assignades.

Amb aquestes dades, actualment hi ha un total de 10.136 casos actius a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 2,6% del total de positius.

91 CASOS EN RESIDÈNCIES

Els infectats en residències de majors es redueixen a 91 en el balanç d'aquest divendres (8 a Castelló, 29 a Alacant i 54 a València), 17 centres de diversitat funcional (1 a Castelló, 3 a Alacant i 13 a València) i 3 de menors (1 a Alacant i 2 a València). Entre els últims positius hi ha 17 residents i 20 treballadors.

Amb vigilància activa de control sanitari segueixen 43 residències a la Comunitat Valenciana: 5 a Castelló, 16 a Alacant i 22 a València.

HUIT BROTS SOCIALS

Els 11 nous brots estan detectats en les províncies de València i Alacant (5) i Castelló (1). Hi ha un de laboral a Castelló de la Plana amb 4 casos i dos educatius a Santa Pola i Elx amb 4 i 3, respectivament.

Com és habitual, la majoria de focus són socials: Benifaió (7), Elx (7), Albuixec (7), Ràfol de Salem (5), Calp (4), Mislata (4), Benidorm (4) i València (3).

PROVES I VACUNES

Al marge de les dades, la Comunitat Valenciana ha superat els tres milions de proves, fins a un total de 3.036.941: 2.848.604 PCR i 188.337 test ràpid.

A més, ja s'han administrat 315.063 dosis de la vacuna (39.624 a Castelló, 112.571 a Alacant i 162.868 a València) i han rebut les dos dosis fins a 102.132 persones.