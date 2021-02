'Fill de puta', 'borinot' i 'moniato', els insults "propis" més utilitzats a la Comunitat Valenciana, segons un estudi

'Fill de puta', 'borinot' i 'moniato'. Aquests són els tres insults "propis", en llengua valenciana, més utilitzats a la Comunitat Valenciana, segons desvetla una investigació liderada per María del Carmen Méndez Santos, professora de l'Àrea de Lingüística de la Universitat d'Alacant, i Jon Andoni Duñabeitia, director del Centre de Ciència Cognitiva de la Facultat de Llengües i Educació de la Universitat Nebrija.

A més, el treball ha tret a la llum altres aspectes interessants de la llengua en ús, com la creació de noves paraules, insults que són reflex dels canvis socials. Per exemple, tal com destaca María del Carmen Méndez, ha aparegut freqüentment "señoro", un adjectiu que, de forma despectiva, s'aplica als senyors madurs que es creuen que ho saben tot i sempre volen tindre raó.

Amb una mostra de 470 habitants de la Comunitat Valenciana, l'estudi situa en el podi dels insults més repetits 'gilipollas', 'imbécil' i 'cabrón/na', en castellà, que coincideixen amb els improperis més utilitzats en tot el territori nacional.

Tal com explica María del Carmen Méndez, s'han detectat algunes diferències entre homes i dones, com que ells usen més freqüentment altres insults com 'payaso/sa', mentre que 'estúpido/a' és preferit per les dones. També han eixit a la llum particularitats per edats. Així, mentre 'gilipollas' és un vocable més usat entre els joves, els majors prefereixen 'cabrón/na'.

La recollida d'informació s'ha fet per mitjà de senzills qüestionaris realitzats a 3.000 persones en tot l'Estat amb la finalitat de detectar les paraules tabú.

"Càrrega emocional"

L'estudi s'emmarca en un projecte internacional sobre el processament de paraules emocionals. Segons explica la investigadora, "aquest tipus de paraules són les que tenen càrrega emocional -ja siga negativa o positiva-, les que ens provoquen sentiments".

"En el cas dels insults eixa càrrega emocional seria negativa, encara que en ocasions es pot utilitzar tant per a insultar com per a lloar, tot dependrà del context", apunta.