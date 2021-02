La Generalitat autoritza la cessió dels fons de Canal 9 a À Punt

Aquest acord, subscrit per Presidència de la Generalitat, permetrà a l'ens l'ús propi, difusió i explotació d'aquests fons documentals de Canal 9 en l'actual radiotelevisió pública, À Punt, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior.

El Govern valencià es reserva el dret d'ús dels fons cedits, mentre la CVMC els destinarà a la prestació del servici públic audiovisual. La difusió i explotació es realitzarà en les mateixes condicions que en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

Aquesta cessió s'efectua de manera gratuïta, amb caràcter immediat i amb quatre anys de durada ampliables a altres quatre. Per al seguiment es constituirà una comissió mixta integrada pel titular de la secretaria autonòmica de Comunicació, la qual ocuparà la presidència, i algú que preste els seus servicis en la Presidència de la Generalitat, mentre per part de la CVMC estarà formada pel president de la corporació i per un altre treballador de l'àrea.

Aquesta secretaria autonòmica és l'òrgan competent en matèria audiovisual, fins a la posada en funcionament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com estableix la Llei 10/2018. Ja l'any 2006 es va establir la creació de l'arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana per a coordinar els arxius i els fons audiovisuals.

Encara que no està constituït el Consell de l'Audiovisual, el Govern valencià veu necessari cedir l'explotació del conjunt documental de l'extinta RTVV a qui ho usa amb caràcter primordial, a més de permetre-li la seua explotació per a satisfer les necessitats socials i els objectius de la legislació.