Así son los perritos de Lady Gaga que le robaron a tiros a su empleado y por los que la cantante ofrece 400.000 euros

Esta semana saltaba la noticia de que dos de los tres bulldog franceses de la cantante Lady Gaga habían sido robados en Los Angeles mientras ella rodaba su próxima película, un proyecto por el que aún se encuentra trabajando en Roma.

No obstante, lo peor de la noticia es que, además de robar a dos perros, dispararon al empleado de Gaga que los paseaba en ese momento, Ryan Fischer. El hombre se encuentra aún en el hospital en estado crítico.

La también actriz ha ofrecido 500.000 dólares por recuperarlos o saber algo de su paradero. Estos robos son frecuentes en la ciudad, ya que un perro de esta raza puede llegar a venderse por 1.000 dólares.

Hasta hace unos días, Lady Gaga compartía con normalidad su relación con sus tres perros, Koji, Gustav y Asia (los dos primeros han sido los robados). Siempre ha mostrado sus mascotas en sus redes sociales haciendo ver lo importantes que son para ella.

En la foto, la cantante está con su perro Koji, con el que dice estar celebrando el éxito de su canción Rain on me. Para las personas que tienen mascotas, en muchas ocasiones, estas forman parte de la familia y no es menos para la estrella del pop, que los ha hecho partícipes de sus éxitos y su cotidianeidad.

Los bulldog franceses son unos perros tranquilos y poco activos. Quizá por ello otros famosos de Hollywood optan por tener esta raza con ellos. Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman o Hilary Duff son algunas de las celebrities que tienen mascotas de este tipo.

Ahora, desgraciadamente, el único perro que le queda es Asia, que escapó del lugar de los hechos, pero fue encontrada horas más tarde por uno de los guardaespaldas de Lady Gaga.

La buena noticia es que gracias a un vídeo publicado por TMZ, se ha podido identificar el coche de los asaltantes, que eran dos hombres, y la policía ya está tras la pista para dar con ellos y hacerles pagar por los crímenes cometidos.