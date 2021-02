Horario de la entrevista de Jordi Évole a Aznar en el programa 'Lo de Évole'

Este domingo se emite un nuevo programa de Lo de Évole, el formato de entrevistas donde el presentador Jordi Évole tendrá como invitado, en esta ocasión, al expresidente José María Aznar. Se podrá ver a partir de las 21.45 horas en La Sexta.

Durante la entrevista, se abordarán temas de reciente actualidad, por lo que Aznar abordará temas como, por ejemplo, las polémicas que giran en torno al rey Juan Carlos.

Por otro lado, también hablará sobre los casos de corrupción del Partido Popular, entre otros temas, en el que será el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

"¿Qué se le pasó por la cabeza al ex presidente cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos? 'Si el que representa a la Institución no cree en ella, ¿por qué van a creer los demás?'", avanzan como respuesta desde La Sexta, en una de las muchas preguntas que contestará el expresidente durante la noche del domingo.