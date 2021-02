Bianca, la hija de David Bisbal y Rosanna Zanetti, ya tiene cuatro meses y su padre la muestra orgulloso

Desde que contrajese matrimonio con Rosanna Zanetti en 2018, parece que David Bisbal se ha tomado muy en serio lo de tener una familia numerosa con muchos niños.

El cantante ya tenía una hija, Ella, de su anterior relación con Elena Tablada. La mayor de los hermanos ya cuenta con 11 años de edad. En 2019 dieron la bienvenida a un niño, Matteo y poco más de un año después, en mayo de 2020 el extriunfito dio a conocer que su mujer estaba embarazada de nuevo.

En octubre de 2020 fueron padres de una niña, a la que llamaron Bianca y que ya tiene cuatro meses. A pesar de su corta edad, se nota mucho como el bebé va creciendo con el paso de las semanas y, su padre, ha querido mostrarla así en su perfil de Instagram.

Bisbal siempre trata de preservar su intimidad, y la de su familia, lo máximo posible, algo que no significa que no comparta pequeñas partes de su vida con sus seguidores. Eso sí, lo que no se verá nunca en su perfil son fotos de frente de sus hijos o en las que sea muy fácil identificarles la cara.

Por este motivo, el padre de tres ya ha tenido alguna trifulca con su ex, Elena Tablada, por mostrar el rostro de Ella. De hecho, en el perfil de la diseñadora se puede ver cómo en las fotos, Ella tiene los ojos borrosos, mientras que al bebé de 10 meses que tiene con su actual pareja lo muestra sin tapujos.

Lo cierto es que David Bisbal sabe lo que quiere para sus hijos, pero está claro que no puede resistirse a compartir en sus redes sociales el momento tan pleno que vive y lo rápido que crecen sus retoños.