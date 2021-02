Coronavirus.- La Generalitat preveu iniciar "com més prompte millor" la vacunació en pisos tutelats

És una petició que ha traslladat reiteradament a la Conselleria de Sanitat i la setmana passada també per carta al Govern central, en considerar que aquestes vivendes també són àmbits residencials encara que tinguen "forma de llar".

Oltra, en roda de premsa després del ple del Consell, ha confiat que aquesta vacunació puga iniciar-se "prompte", preguntada per què encara no s'ha iniciat després de dos mesos des que van començar les punxades a Espanya.

A la Comunitat Valenciana, ha recordat que "en principi" se segueix l'ordre marcat pel Consell Interterritorial de Sanitat, encara que ha insistit que la vacunació ha de tindre "una mirada no solament sanitària, sinó també social". "No és el mateix que viure en una residència, però no deixa de ser un àmbit residencial", ha il·lustrat.

És més, Oltra (Compromís) ha assegurat que li l'ha traslladat en totes les reunions sobre vacunació a la consellera de Sanitat, la socialista Ana Barceló, mentre ha remarcat que desconeix la queixa de la patronal de residències AERTE que no ha rebut resposta a la seua petició sobre aquest tema.