Cvirus.- Centres d'entrenament protesten a València pel tancament total: "És un atemptat contra la salut"

Així ho ha asseverat, en declaracions a Europa Press Televisió, Vicente Gómez, de la Plataforma Defèn els centres d'entrenament de la Comunitat Valenciana.

En la concentració, que s'ha desenvolupat a les portes del Palau de la Generalitat i en la qual s'han exhibit reivindicacions com 'Esport és salut', 'No al tancament', 'La gent sana fa esport', els assistents han exigit que l'esport siga declarat sector essencial i recorden que el tancament al complet dels espais suposa "la ruïna total per a un sector esportiu i laboral".

El portaveu ha lamentat que, malgrat que li han presentat a les autoritats sanitàries "alternatives, testimoniatges mèdics i casos reals, la decisió segueix sent la mateixa" i, d'acord a les mesures aprovades, aquests centres hauran de seguir tancats.

"És un atemptat directe a la salut. Nosaltres intentem mantindre la gent sana, reeduquem i tractem; hi ha milers d'estudis que subratllen la importància de l'activitat física per a millorar la salut. Com podem estar tancats al complet?", s'ha preguntat.

Gómez ha recalcat que aquest últim tancament es perllonga ja 36 dies, però els centres "porten dotze mesos amb una facturació del 50 per cent".

En aquesta línia, ha insistit que el tancament provocarà que molts clients empitjoren o avancen en les seues patologies i ha emfatitzat que els usuaris coneixen les garanties de seguretat que els ofereixen. "L'administració no ens ha donat no un sol motiu clar o just", ha postil·lat.

Una de les participants en la concentració, Violeta, clienta d'un d'aquests centres esportius, ha ressaltat la tasca que fan per a les persones majors i ha relatat la seua pròpia experiència: "L'esport no només és per als joves, sinó que els majors ho necessitem i estan tancats, mentre els centres comercials, que també són espais tancats, sí que obrin". "Molta gent gran necessitem l'esport. Per favor, òbriguen els gimnasos", ha exclamat.

GIMNASOS "DESOLATS"

D'altra banda, el delegat de la Federació Nacional Empresaris Instal·lacions Esportives, Juan Carlos Gómez-Pantoja, s'ha mostrat, en declaracions a Europa Press, "desolat" per les últimes instruccions donades pel Consell.

Aquest portaveu ha assegurat "no entendre" com es pot permetre l'obertura amb limitació d'aforament, mascareta i distàncies de recintes "com una església i no de gimnasos, amb mesures molt superiors d'extracció d'aire, ventilació i neteja i on, si l'entrenament és personal, només hi ha dos persones".

"No s'entén res. Es posen d'acord tots els partits polítics en les Corts per a presentar iniciatives dient que l'esport és essencial i ens tanques. Les activitats essencials no es tanquen. No ho comprenem, no sé si volen carregar-se el sector privat o és desconeixement i no han anat en la seua vida a un centre esportiu del segle XXI", ha conclòs.