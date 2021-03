Las plantas carnívoras, ¿son plantas de interior o exterior?

Las plantas carnívoras son aquellas que, a diferencia de otras, obtiene la mayor parte de los nutrientes necesarios para vivir mediante la captura y la ingesta de protozoos y animales, sobre todo, insectos. Suelen crecer de forma silvestre en lugares, normalmente, de suelo pobre y encharcado, como el que rodea a las zonas pantanosas.

Sin embargo, también son una buena opción para añadir un toque diferente y extravagante al hogar, ya que se adaptan muy bien a todo tipo de condiciones, por lo que se pueden tener en el interior del hogar.

Por ejemplo, una de las plantas carnívoras más conocidas son las Venus atrapamoscas. Esta planta es perfecta para cultivarse en el interior, ya que es muy sensible a las bajadas de temperatura, aunque necesita estar siempre en un lugar muy luminoso.

Esto no quiere decir que se deba poner la planta a pleno sol, ya que la luz solar directa puede quemar sus hojas. Así, lo mejor es tenerlas en lugares con unos 20 grados, es decir, dentro de casa y en una estancia donde entre luz, tal y como indican desde Verdecora.

Por otro lado, al contrario que otras plantas de interior, las plantas carnívoras aguantan y prefieren el encharcamiento antes que la sequedad y, además, hay que tener en cuenta que el agua debe ser de lluvia o destilada, porque estas plantas no toleran el agua demasiado alcalina.

La Drosera, la Dionea Muscipula o la Nepenthes son otros ejemplos de plantas carnívoras, aunque hay que fijarse bien en las necesidades de cada una de ellas porque, por ejemplo, la Nepenthes, al contrario que otras, no soporta el exceso de agua.

Las plantas carnívoras menos exigentes son las no tropicales, ya que no requieren tanta humedad ni condiciones específicas para crecer. De hecho, estas se pueden, incluso, plantar en jardines acuáticos al aire libre si las temperaturas no son muy bajas en invierno.