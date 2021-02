Cvirus.- Oltra rebutja parlar de "desescalada" perquè "porta a un imaginari col·lectiu massa precipitat i optimista"

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta portaveu en la roda de premsa del Ple del Consell, on ha indicat que les restriccions es limiten de manera "molt prudent, molt poc a poc i molt cautelosa". Així, ha assenyalat que "és fins a on es pot arribar en aquest moment", per la qual cosa ha defès que les mesures adoptades són "les necessàries".

En aquest sentit, ha apuntat que la desescalada depèn "absolutament" de l'evolució de la pandèmia, els contagis, la pressió hospitalària i l'ocupació d'UCI. Per açò, ha apuntat "no sabem si açò anirà a desescalar o a tornar a escalar, tal com va dir el president". "Si no som prudents i les xifres empitjoren, haurem de tornar arrere", ha afegit.

També ha manifestat la vicepresidenta que enguany "no hi ha festes" i que la raó de recomanar als municipis que canvien els dies no lectius que atorguen per aquestes festes és per a "evitar un imaginari que estem de festa" perquè "no estem en festes, estem en pandèmia".

Així, ha matisat que aquesta recomanació no afecta els festius autonòmics (el dia 19) ni els no lectius establits pel calendari escolar general, sinó els tres dies que tenen els ajuntaments.

Sobre aquest tema, ha apuntat que aquests dies es traslladaran a un altre moment, "previsiblement a final de curs", encara que la decisió li correspon als consells escolars.