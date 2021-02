Revilla: "Es muy duro saber que teníamos un jefe del Estado que era un evasor fiscal"

"Es muy duro saber que teníamos un jefe del Estado que era un evasor fiscal", ha manifestado el también secretario general del PRC este viernes a preguntas de los periodistas a propósito de la segunda regularización fiscal del monarca emérito por rentas no declaradas durante varios ejercicios y que suman más de 8 millones de pagos en especie, por los que ha abonado 4.395.901 euros incluyendo intereses de demora y recargos ante las autoridades tributarias competentes.

Con esto, ha dicho Revilla, los ciudadanos ya "sabemos" que era "un evasor fiscal", "más allá de que todo el mundo intuye que tiene una fortuna enorme fuera de España", ha agregado. Ha matizado que "no es lo mismo" que evada el pago de impuestos "un ciudadano de a pie que nada menos que el jefe del Estado", y ha incidido en que esto "crea una inquietud tremenda".

"A mí me la ha provocado desde el momento en que tuve conocimiento de los millones que se manejaban fuera de aquí", ha asegurado el presidente cántabro, que ha rechazado que ahora se trate de "lavar la figura" de Juan Carlos I y "tapar esto" en relación con el "gran comportamiento" ante el golpe de estado del 23F, "que lo tuvo y que todos se lo agradecemos".

"Eso no puede tapar lo que ahora se ha descubierto: que tenía dinero fuera y que no pagaba a Hacienda", ha sostenido Revilla, que ha pedido a los tribunales de justicia que investiguen "a fondo" el asunto y que "se aclare esto". Sería, a su juicio, "lo mejor" para la Democracia y también para la Monarquía y su hijo, Felipe VI, que "no tiene nada que ver con la historia de su padre".

"Aparentemente, este Rey que tenemos está limpio", ha comparado el regionalista, que cree que el Monarca es "el primer interesado" en que la institución que representa "goce de buena salud", para lo que es preciso que se "depuren responsabilidades" con su progenitor por los presuntos delitos fiscales cometidos, algo "imperdonable en un jefe del Estado", ha reiterado.

De todos modos, y a propósito de esta segunda regularización fiscal, Miguel Ángel Revilla ha apuntado que Juan Carlos lo está haciendo "a trozos. ¡Espera a ver lo que sale!", ha enfatizado.

Y a este respecto, se ha cuestionado "cómo es posible que done 65 millones a una amiga", en relación a Corinna Larsen. "Mucho dinero hay que tener" para realizar "un acto de generosidad a ese nivel", ha opinado.

Pero el presidente cántabro cree que en realidad el rey le dejó esa cuantía para que no apareciese a nombre de él, tras lo cual se imagina que ella dijo: "Santa Rita, Rita, lo que no se da no se quita", ha parafraseado para concluir.

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante la inauguración de la senda peatonal y ciclista Villescusa-Sarón.