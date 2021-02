Cvirus.- Les terrasses dels bars no podran tindre taulell ni servici bufet i està prohibit fumar i els jocs d'atzar

Així figura en la resolució de la Conselleria de Sanitat que publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat amb les mesures que donen inici a la desescalada i que entraran en vigor dilluns que ve.

A més, la Conselleria recorda que el consum serà sempre assegut en taula, l'ús de mascareta serà necessari quan no s'estiga consumint, l'aforament màxim permès ha d'estar visible en l'entrada i solament es permet l'accés al local per a l'ús del lavabo i per una única persona, excepte causes justificades per a acompanyament, que haurà d'anar proveïda de mascareta.

L'interior dels establiments segueix tancat excepte les cafeteries d'hospitals i clíniques per a personal, pacients i acompanyants; hotels per a ús exclusiu dels seus clients; centres educatius i servici de vies de comunicació.

També seguiran tancats els establiments dedicats a activitats recreatives i d'atzar, entre els quals s'inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d'atzar, salons recreatius de màquines d'atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber.

De la mateixa manera, roman prohibida l'activitat de discoteca, ball, karaoke, ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant en els establiments a l'aire lliure.

A més, segueixen tancats els centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludoteques, centres d'oci i entreteniment juvenil), i centres d'activitats festeres tradicionals.

OBERTURA DE LOCALS COMERCIALS I JARDINS

Els comerços podran obrir des de dilluns que ve amb un aforament del 50%, tant en el seu interior com en el seu aparcament, fins a les 20.00 hores excepte els essencials, mentre que parcs, jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts des de les 06:00 a les 22.00 hores.

Per la seua banda, als parcs infantils recreatius a l'aire lliure, castells unflables, tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la covid-19, mantenint la neteja segons els protocols a aquest efecte aprovats per l'autoritat de salut pública corresponent.