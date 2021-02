Asturias no ampliará el horario de la hostelería porque "no es momento de relajaciones adicionales"

El Gobierno del Principado de Asturias no va a ampliar el horario de la hostelería porque según ha insistido el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, "no estamos en momento de hacer nuevas relajaciones adicionales, ya lo veremos como evoluciona la pandemia". "La receta de Asturias sigue siendo la misma ser cautos, precavidos y no precipitarnos en la toma de decisiones", ha dicho.