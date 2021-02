Oltra rechaza hablar de "desescalada" porque "lleva a un imaginario colectivo demasiado precipitado y optimista"

Así se ha pronunciado la vicepresidenta portavoz en la rueda de prensa del Pleno del Consell, donde ha indicado que las restricciones se limitan de manera "muy prudente, muy poco a poco y muy cautelosa". Así, ha señalado que "es hasta donde se puede llegar en este momento", por lo que ha defendido que las medidas adoptadas son "las necesarias".

En este sentido, ha apuntado que la desescalada depende "absolutamente" de la evolución de la pandemia, los contagios, la presión hospitalaria y la ocupación de UCIs. Por ello, ha apuntado "no sabemos si esto irá a desescalar o a volver a escalar, tal como dijo el president". "Si no somos prudentes y las cifras empeoran, tendremos que volver atrás".

También ha manifestado la vicepresidenta que este año "no hay fiestas" y que la razón de recomendar a los municipios que cambien los días no lectivos que otorgan por estas fiestas es para "evitar un imaginario de que estamos de fiesta" porque "no estamos en fiestas, estamos en pandemia".

Así, ha matizado que esta recomendación no afecta a los festivos autonómicos (el día 19) ni a los no lectivos establecidos por el calendario escolar general, sino a los tres días que tienen los ayuntamientos.

Al respecto, ha apuntado que estos días se trasladarán a otro momento, "previsiblemente a final de curso", aunque la decisión le corresponde a los consejos escolares.