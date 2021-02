Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona ofertan 873 plazas gratuitas para el próximo curso

Dos son las novedades para este nuevo curso, la primera la gratuidad para las familias de todo el ciclo 0-3 años tras el acuerdo presupuestario alcanzado por Navarra Suma y PSN en el Consistorio pamplonés. La segunda novedad es la reestructuración de la oferta lingüística para "ir evolucionando hacia un modelo mixto de idiomas".

El próximo curso el Consistorio, a través del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, ha hecho "una apuesta decidida por la incorporación de las actividades en inglés, tanto manteniéndolas en el modelo de castellano, como -de forma novedosa- introduciéndolas en el de euskera".

El concejal de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, Fernando Sesma, y el director de las Escuelas Infantiles Municipales, Juan Ramón Rábade, han sido los encargados de presentar este viernes en rueda de prensa la oferta educativa de las escuelas infantiles municipales para el próximo curso.

Según han detallado, en la oferta 2021-2022 se ha sumado la opción de aprendizaje en euskera con actividades en inglés para los grupos de 'caminantes' y 'lactantes' en Hello Buztintxuri (Buztintxuri) y Printzearen Harresi/Fuerte del Príncipe (Milagrosa), con la idea de ir ampliando esa oferta a otros grupos de edad en los próximos cursos.

Ya se puede solicitar cita previa para realizar, entre el próximo lunes día 1 y el 15 de marzo, la preinscripción para las plazas disponibles. Las familias podrán solicitar hasta dos opciones, aunque la segunda solo se considerará si quedan plazas disponibles tras adjudicar las pedidas como primera opción. Concluido el periodo de preinscripción y el proceso de valoración, las listas provisionales y de espera se harán públicas el 10 de mayo.

La red de Escuelas Infantiles Municipales dispone en estos momentos de 756 plazas en jornada completa y 117 en media jornada para el próximo curso. Oferta líneas de castellano, euskera, castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés que se desarrollarán en un conjunto de centros cuyas instalaciones se han ido adecuando a los cambios normativos.

La red municipal consta de 11 escuelas, aunque el próximo curso una permanecerá cerrada, precisamente por obras de adecuación: Mendebaldea, cuyo alumnado se realojará provisionalmente en otras escuelas infantiles municipales.

ESCOLARIDAD SIN COSTE

Desde el Consistorio pamplonés han destacado que gracias al pacto presupuestario por primera vez la escolaridad será gratuita en la red municipal. Las familias no deberán pagar por llevar a sus hijos e hijas a una escuela infantil municipal aunque, en las plazas de jornada completa (que necesariamente incluyen servicio de comedor), sí deberán abonar este último.

La tarifa del servicio de comedor se establecerá para cada familia en función de los ingresos obtenidos por la unidad familiar en la renta de 2020 y el tipo de familia solicitante (monoparental o no monoparental). Dependiendo de ambos factores oscilará entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 95 euros. Las plazas de media jornada, al no incluir comedor, no requerirán ningún desembolso.

Se considera jornada completa la que abarca de 7.30 a 16.30 horas y media jornada la que cubre un máximo de 4 horas de permanencia del menor en el centro, no ofrece servicio de comedor y, por tanto, se desarrolla dentro de la franja de 8 y las 13 horas. Las escuelas infantiles municipales que ofertan este curso la posibilidad de media jornada son Hello Azpilagaña, Goiz Eder y José María Huarte. Las plazas de media jornada suponen un 13,4% de las que se ofertan para este próximo curso.

MODELO MIXTO EN OFERTA LINGÜÍSTICA

Por otro lado, desde el Consistorio han resaltado que las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona han comenzado "un proceso de evolución hacia un modelo mixto con la coexistencia de más de una modalidad lingüística".

Se trataría de que, "siguiendo las pautas de la demanda de las familias, los modelos monolingües coexistan con la implantación progresiva de modelos de castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés".

Así, en 2021-2022 las escuelas infantiles municipales abren nuevas líneas en euskera con actividades en inglés en Hello Buztintxuri y Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi, inicialmente con 30 plazas en total y el objetivo de ir incrementando esta oferta en cursos ulteriores, complementando a la que ya existía de castellano con actividades en inglés.

Esta última modalidad durante el próximo curso se desarrollará en Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi, Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Goiz Eder, y José María Huarte. Goiz Eder hace una oferta completa de castellano con actividades en inglés y euskera.

Asimismo, se mantiene la oferta de modelos monolingües en Mendillorri, Haurtzaro, Donibane y en Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi (castellano). En lo relativo a la oferta monolingüe en euskera, el próximo curso seguirá ese modelo Izartegi.

PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

El proceso de acceso a las diez escuelas de la red municipal y a las cinco que gestiona el Gobierno de Navarra ha comenzado ya, y es común a todas ellas. El periodo de preinscripción abarca del 1 al 15 de marzo. Este trámite se puede hacer de forma telemática en